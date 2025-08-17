Trade Pitch tiene Red Wings adquiriendo a Colton en un movimiento intrigante

El Detroit Red Wings Debería buscar agregar más profundidad hacia adelante a su lista, y una idea comercial les hace adquirir un campeón de la Copa Stanley para reforzar su alineación.

Heavy.com tiene una idea comercial que ve a los Red Wings adquiriendo Ross Colton del Avalancha de Colorado.

Red Wings adquiere:

Avalanche adquirir:

El acuerdo propuesto es intrigante ya que Detroit refuerza sus mediados de seis al agregar un campeón de la Copa Stanley para una ex selección de primera ronda y un defensor ofensivo que no tiene un papel claro en Detroit.

Los Red Wings adquirirían a Colton, que está entrando en el tercer año de su contrato de cuatro años y $ 16 millones. Fue reclutado en la cuarta ronda en 2016 por el Tampa Bay Lightning Cuando Steve Yzerman era su GM, quien ahora es el GM de las alas rojas.

Colton sería el centro de tercera línea de Detroit y sería parte de una línea de energía que también puede obtener. El grabó 16 goles y 13 asistencias para 29 puntos en 61 juegos. Ganó la Copa Stanley en 2021 con el rayo.

A cambio, los Red Wings renunciarían a Rasmussen, que está entrando en el Segundo año de su trato de cuatro años y $ 12.8 millones. Rasmussen reemplazaría a Colton en la alineación, ya que la antigua novena selección general podría usar un cambio de paisaje. Rasmussen registró 11 goles y 10 asistencias para 21 puntos en 77 juegos.

La avalancha también adquiriría Gustafsson, que puede ser un defensa de tercera pareja y agregaría algo de ofensa al backend. El esta en el último año de su contrato de dos años y $ 4 millones. Él registró 2 goles y 16 asistencias para 18 puntos en 60 juegos la temporada pasada. Con los Red Wings con 8 defensores de la NHL bajo contrato, él es prescindible.

Colton llamado candidato comercial

El nombre de Colton ha surgido en rumores comerciales esta temporada baja después de que la avalancha volviera a firmar a Brock Nelson.

Colorado podría buscar despejar algo de espacio de tope, y el nombre de Colton ha surgido en rumores, según Ryan Womeldorf de TheHockeyWriters.

«Con la firma de Nelson, los grandes movimientos están fuera de la ventana. En cambio, la avalancha buscará completar sus seis inferiores, posiblemente a través de un comercio», Womeldorf escribió. «Debido a sus problemas de lesiones en la temporada pasada, Ross Colton y su valor anual promedio (AAV) de $ 4 millones pueden ser uno de los principales candidatos. El centro de 28 años ha sido una pieza sólida de seis inferior, cuando está lo suficientemente saludable como para estar en la alineación.

«Antes de la campaña 2024-25, nunca se había perdido más de un par de juegos. Pero en una temporada en la que la avalancha se enfrentó a una letanía de lesiones, Colton no pudo evitar encontrarse en la lista lesionada», agregó Womeldorf. «Colton tuvo su producción ofensiva más baja desde su temporada de novatos 2020-21. Puede que se le tenga la oportunidad de recuperarse ya que la avalancha no necesita desesperadamente hacer un movimiento, pero necesitan ayuda en defensa, y su salario de $ 4 millones podría moverse para proporcionar esa ayuda».

Si Colton está disponible para el comercio, tiene sentido para los Red Wings, dado que Yzerman lo reclutó y lo vio como un miembro clave de la lista de rayos.

Red Wings podría usar otro delantero

Detroit está en medio de una sequía de playoffs de nueve años y está buscando que termine esta temporada.

Los Red Wings no estaban demasiado activos en esta temporada baja; En su lugar, agregó más jugadores de profundidad para ayudar a levantar el piso. Sin embargo, Yzerman no está descartando que el equipo traiga otro delantero.

«No quiero descartar a nadie que llegue, tener una pretemporada realmente fuerte y obligarnos a echar un vistazo más tiempo para ver cómo comienzan en la temporada regular», Yzerman dicho. «Esa es una posibilidad para varios jugadores … Tenemos 12 jugadores firmados en este momento. Nuestro debate es que firmamos otro para tener ese 13º delantero. ¿O dejamos ese lugar abierto y vemos si algo sale aquí durante el verano? ¿O dejarlo abierto y dejar que todos esos tipos ganen ese lugar?»

Colton traería un pedigrí ganador a la alineación de Red Wings y ayudaría a Detroit a superar la joroba.