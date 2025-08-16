Trade Idea ve a Red Wings agregan rápidos $ 14 millones anotando hacia adelante

El Detroit Red Wings Podría usar más puntuación secundaria en la alineación, ya que su ofensiva luchaba en los momentos en la temporada pasada.

Heavy.com tiene una idea comercial que ve a los Red Wings adquiriendo Anthony Duclair del New York Islanders.

Red Wings adquiere:

Los isleños adquieren:

El acuerdo propuesto sería intrigante, ya que Detroit adquiriría un extremo rápido de puntuación y una selección a mitad de ronda para un joven delantero de la NHL que ha luchado por cumplir con las expectativas con los Red Wings.

Detroit agregaría a Duclair, que puede jugar en el top-seis y agregaría una puntuación secundaria muy necesaria a la alineación. El esta entrando en el segundo año de un acuerdo de cuatro años y $ 14 millones. Duclair y los isleños no fueron un ajuste, lo que podría convertirlo en un objetivo comercial. Él registró 7 goles y 4 asistencias para 11 puntos en 44 juegos. Su máximo de su carrera es de 31 goles y 58 puntos.

La selección a mitad de la ronda es que Detroit asumiera su contrato, pero los Red Wings le quedan mucho espacio para el límite.

A cambio, los isleños adquirirían Berggren, quien reemplazaría a Duclair y agregaría más jóvenes a la alineación. Nueva York está en medio de una reconstrucción, y podría jugar en la línea superior. Berggren firmó una extensión de un año y $ 1.825 millones con las alas rojas. Él registró 12 goles y 12 asistencias para 24 puntos en 75 juegos la temporada pasada.

Duclair peleado con isleños

Nueva York firmó a Duclair la última temporada baja para ser un jugador ofensivo de impacto.

Sin embargo, Duclair luchó en su primer año, y el entrenador Patrick Roy apuntó a él.

«Él era Dios», Roy dijo el 1 de abril. «Tenía un mal juego. Por eso no lo jugué mucho. Tiene suerte de estar en la alineación. Lo siento si lo pierdo en él en este momento, pero así es como me siento. No está patinando, no está compitiendo, no está moviendo los pies. No está jugando con lo que esperamos de él … creo que es algo de esfuerzo».

Dos días después, Duclair se alejó del equipo para reflexionar sobre su futuro.

«Obviamente viste que Anthony no estaba en la práctica hoy», Roy dicho. «Esta mañana, Anthony y yo tuvimos una muy buena conversación. Una muy positiva, y Anthony me pidió que me tomara un tiempo libre y reflexioné. Así que obviamente acepté eso, y le daremos todo el tiempo que necesita».

Desde entonces, Duclair ha dicho que los isleños son su equipo y que está emocionado de jugar para ellos nuevamente. Pero, debido a la disputa, tal vez ocurrirá un oficio en el futuro cercano.

Red Wings GM sugiere otros movimientos

Detroit ha tenido una temporada baja bastante tranquila, pero eso podría cambiar.

Los Red Wings han agregado más jugadores de profundidad. Sin embargo, el gerente general Steve Yzerman dice que está abierto a la idea de agregar otro avance para agregar más puntuación.

«No quiero descartar a nadie que llegue, tener una pretemporada realmente fuerte y obligarnos a echar un vistazo más tiempo para ver cómo comienzan en la temporada regular», Yzerman dicho. «Esa es una posibilidad para varios jugadores … Tenemos 12 jugadores firmados en este momento. Nuestro debate es que firmamos otro para tener ese 13º delantero. ¿O dejamos ese lugar abierto y vemos si algo sale aquí durante el verano? ¿O dejarlo abierto y dejar que todos esos tipos ganen ese lugar?»

Duclair llenaría la necesidad de agregar más ofensiva y velocidad a la alineación, y bien podría estar listo para el comercio.