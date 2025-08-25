Trade Idea ve a los Colts enviar al ex cuarto selección general

El Colts de Indianápolis han tomado su decisión de que Daniel Jones Será el mariscal de campo titular al comienzo de la temporada regular 2025-26, con Anthony Richardson encontrarse a sí mismo como QB2 nuevamente en su carrera.

El futuro en Indy es cuestionable para Richardson. Puede permanecer con el equipo de la AFC South y esperar tener tiempo de juego durante esta temporada como respaldo de Jones. O Richardson podría encontrarse en un nuevo equipo en el futuro para revitalizar su carrera.

Esta es la tercera vez en su carrera en que Richardson será la segunda opción en la tabla de profundidad de quarterback. Richardson, que tiene solo 23 años, podría beneficiarse de un movimiento a un equipo diferente.

Bill Barnwell de ESPN creó un escenario comercial Donde los Colts cambian al antiguo mariscal de campo de Florida Gator a un equipo en conferencia.

Anthony Richardson a Pittsburgh?

En la idea comercial de Barnwell, los Colts están enviando al mariscal de campo Anthony Richardson al Pittsburgh Steelers.

«El gerente general de Indianapolis, Chris Ballard, podría decidir que un nuevo comienzo tendría sentido para todas las partes involucradas. En este escenario, los Colts aterrizarían compensación en línea con lo que el [San Francisco] 49ers recibido en 2023 por Trey lanceUna ex selección igualmente frustrante entre los cinco primeros que fue cambiado después de dos temporadas profesionales «, escribió Barnwell.» Los Steelers aterrizarían a Richardson con dos casos de uso. Uno sería para el futuro, lo que podría describirse caritablemente como un gran signo de interrogación en Pittsburgh «.

«Richardson simplemente no ha estado a la altura de jugar al mariscal de campo a nivel profesional, pero también ha lanzado solo 348 pases profesionales … Si los Steelers piensan que existe la posibilidad de que se convierta en un titular viable la próxima temporada, el jugador de 23 años valdría el riesgo, especialmente dadas sus alternativas actuales».

En la propuesta comercial de Barnwell, los Steelers renunciarán a una selección de sexta ronda de 2026 a cambio de Richardson.

Barnwell cree que los Steelers podrían utilizar Richardson de manera similar a cómo usaron Justin Fields, incorporando conceptos de ejecución desde detrás del centro.

Restante con los Colts

Mientras que los Steelers podrían beneficiarse de Anthony Richardson, quien se sentará detrás de 42 años Aaron RodgersLas probabilidades de que los Colts se muevan a Richardson son bastante bajas.

El entrenador en jefe de Indy, Shane Steichen, dijo que no quiere que el equipo tenga una «correa rápida» en Jones. Pero si las cosas no van como espera Steichen con el primero Gigante de Nueva YorkRichardson es el próximo hombre.

Como un jugador que conoce el esquema ofensivo y está familiarizado con el cuerpo técnico, si Jones está en banca o cae con una lesión, Richardson puede llenar el derecho.

Los Colts están entrando en un período de maquillaje o roto con su entrenador en jefe y gerente general; Pase lo que pase a continuación se basa en gran medida en sus quarterbacks la próxima temporada.