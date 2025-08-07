Tracee Ellis Ross ‘Viajes en solitario’ se renueva para la temporada 2 en Roku

Tracee Ellis Ross está empacando sus (muchas) bolsas para otra ronda de aventuras en una segunda temporada de su golpe Año Serie de originales «Solo viajar con Tracee Ellis Ross. «

El galardonado actor («Black-ish», «Girlfriends») y el CEO de Pattern presentan el programa de viajes, que debutó el 25 de julio, y desde entonces se ha convertido en el original de Roku sin guión más vendido. (El streamer calculó el registro de audiencia en términos de espectadores únicos dentro de las primeras dos semanas de lanzamiento).

La temporada 1 siguió a los viajes de Ross a través de Marruecos, México y España mientras empleaba su combinación única de humor, corazón y honestidad para destacar las alegrías de viajar solo y enfatizar el poder del autodescubrimiento. La temporada 2 se centrará en tres escapes más pintorescos a medida que Ross se mueve a nuevos destinos. Ross está actualmente en modo de viaje, como está programada para aparecer en El Festival de Cine Afroamericano de Martha’s Vineyard (MVAAFF) el viernes para discutir el éxito abrumador de la serie.

«‘Solo Viajando con Tracee Ellis Ross’ es el espectáculo No. 1 sin guión en la historia de Roku, ¡y ahora podemos hacerlo todo nuevamente con una temporada 2!» Ross dijo en un comunicado anunciando la luz verde. «Gracias a Roku por su increíble asociación y cuidado con mi programa, y al increíble equipo que lo hizo todo posible. Pero el mayor agradecimiento es para todos los que han visto, aceptado y compartido mis viajes. La forma en que el programa resuena se siente realmente especial: todos los comentarios, las conversaciones, la conexión … mi copa se extiende».

Ross continuó: «Así que aquí está para todos los viajeros en solitario, los aspirantes a viajeros en solitario, aquellos que comparten la alegría de los viajes en solitario viéndome hacerlo y, por supuesto, a mis compañeros de empaquetadores!

«Tracee Ellis Ross ha establecido un nuevo estándar de oro para la narración sin guión», dijo Brian Tannenbaum, jefe de Roku Originals. «Su programa no solo actuó, se disparó. La respuesta de nuestros streamers ha sido abrumadora, y estamos profundamente agradecidos de que Tracee regrese para guiarnos a través de otra temporada llena de corazón, propósito y aventura».

La serie, la cabeza de originales alternativas de Roku agregó, Olivia Laroche, «ha tocado un poderoso acorde con el público, la mezcla de inspiración, cultura y autenticidad en cada destino. Estamos encantados de traerlo de vuelta para otra temporada, con aún más de lo que los espectadores aman: historias profundas, aventuras audaces y el espíritu de la firma de Tracee que continúa empotrando y entreteniendo».

La temporada 1 de «Viajes en solitario» fue producida por Joy Mill Entertainment de Ross, Artists First y Story Syndicate. Ross y E. Brian Dobbins sirven como productores ejecutivos, Adriana Ambriz y Caroline Soss también sirven como coproductores ejecutivos y Dan Cogan, Liz Garbus, Jon Bardin, Tommy Coriale y Kate Barry Ejecutivos para producir para sindicadas de historias. Laroche y Louisa Lenander Friedman supervisan la serie en nombre de Roku Originals.

Mira el trailer de la temporada 1 a continuación. Todos los episodios ahora se transmiten de forma gratuita en el canal Roku.