Tracee Ellis Ross sobre la creación de ‘Viajes en solitario’, se burla de la temporada 2

Tracee Ellis Ross es conocido por protagonizar programas de televisión como «Black-ish» y «Girlfriends». Pero ahora, el público se está acercando a Ross en su éxito Año Serie original, «Solo viajar con Tracee Ellis Ross. » La serie debutó en críticas del mes pasado y rápidamente se convirtió en la serie sin guión más vistelada en la historia de Roku, Ganar una renovación de la temporada 2.

Ross siempre ha adorado viajar, pero a la actriz nominada a Emmy tardó en darse cuenta de que los fanáticos acudían en masa a sus cuentas de redes sociales para echar un vistazo a sus impresionantes vacaciones. «Llegué a casa de mi viaje habitual de verano que hago con mis amigos todos los años», le dice Variedad al Martha’s Vineyard Festival de cine afroamericano (MVAAFF)donde la serie se proyectó a una multitud agotada el viernes por la noche. «Y el tipo que me estaba ayudando en el aeropuerto era como, ‘Chica, cada año esperamos tu primer chapuzón y esperamos tu moda de París’. Él dijo: «Ni siquiera puedo esperar a ver lo que llevas puesto». Dije: ‘¿Hablas en serio?’ »

Al darse cuenta de que había una audiencia intrigada por sus viajes, Ross tomó la idea y corrió con ella. «Llamé a mi gerente y pensé: ‘¿Hay algún mundo en el que pudiéramos hacer un programa de viajes que parecía que el volumen se produjo ligeramente de mis redes sociales?’ Ella dice. Nadie entendió que [at] primero.'»

Sin embargo, una vez que obtuvo la producción para comprar los segmentos de embalaje, Ross estaba en racha. La primera temporada de «Viajes en solitario», que consta de tres episodios, sigue a Ross (y su icónico guardarropa) mientras se aventura en Marruecos, México y España. Como la mayoría de las series de viajes, muestra ubicaciones dignas de jadeo, pero lo que hace que el programa sea único es la vulnerabilidad del actor, su cosmovisión distinta y cómo maneja los altibajos emocionales que conlleva estar solo en un nuevo entorno.

Viajar en solitario ha sido parte de la vida de Ross durante más de 25 años; Ella tomó su primer viaje a sus 20 años. «Había terminado este programa y tenía más dinero del que he tenido, lo cual no es mucho», recuerda. «Pero tenía dinero y pensé: ‘Quiero irme’. Mis amigos estaban trabajando, y nadie estaba disponible para ir conmigo. Había visto el resort de Pink Sands [in the Bahamas] En Condé Nast Traveler. No recuerdo estar asustado ni nada de eso. Me sentí seguro y cómodo, y recuerdo que fue una gran experiencia ”.

Esa fiesta informó la forma en que Ross viaja hasta el día de hoy. «Hablo sobre el hecho de que hay todos los diferentes tipos de viajes en solitario», explica. «Algunas personas viajan por aventuras. Algunas personas viajan para conocer gente. Algunas personas viajan para escapar de su vida cotidiana. Algunas personas viajan para descomprimir, como yo. Desde entonces, creo que hago al menos un viaje en solitario al año, si no dos».

Si bien Ross es un viajero experimentado en la vida real, se necesitó un poco de trabajo para obtener el tono del programa correcto. «Fue un equilibrio delicado», explica Ross. «Algunos de los primeros cortes que regresaron, los llenaron con música y yo dije:» No. » Estaba perdiendo la intimidad de algunos de estos momentos tranquilos y solitarios ”. Ross también señala que viaja con un equipo de esqueletos para filmar la serie. «Tomé una decisión consciente de no usar un estilista o el cabello y el maquillaje. Pensé: ‘No es así como viajo. Por lo tanto, debería verse como viajo’. Eso fue importante para mí ”, dice ella. «Y encontré el programa refrescante cuando lo vi».

La seguridad y la ansiedad son barreras para muchas personas que temen viajar en solitario, especialmente las mujeres. Para Ross, la seguridad es imprescindible, al igual que decidir lo que desea de su experiencia. «Una vez que determine eso por usted mismo, puede averiguar dónde estaría eso», dice ella. «Me gusta recordarle a la gente que debes preguntarte si hay partes de tu identidad que son las partes más empoderadas y hermosas de ti, pero tal vez podría dejarte vulnerable en otros entornos, si se trata de LGBTQ, no binaria, una mujer negra, de manera diferente, sin lugar a dudas, sean esas cosas. Y podría no ser ese tipo de preguntas.

Aún así, incluso con toneladas de preparación (y empacar para todos y cada uno de los escenarios), Ross nos recuerda a todos que a veces no puede anticipar lo que podría suceder. Por ejemplo, durante su viaje a España para el Episodio 3, Ross tuvo un ataque de intoxicación alimentaria y no pudo filmar o incluso abandonar su cama de hotel, pero quería mantener las cámaras en marcha. «No había nada que pudiera hacer al respecto porque teníamos una ventana corta para disparar», dice ella. «Por eso dejé ese llanto. Porque no solo me sentí físicamente mal, sino que sentí que estaba decepcionando a todos. Pero eso fue lo que teníamos. Y estaba bien para mí. ¡Tuvimos que editar alrededor de la historia porque nadie quiere escuchar el gráfico detrás de las escenas. Fue tan jodidamente horrible. ¡Oh, Dios mío! Pero sentí que era importante dejarlo.

Viajar en solitario también ha cambiado la forma en que Ross se ve a sí misma. A lo largo de la serie se rocían diarios de video desagradablemente honestos donde Ross se vuelve sincero y emocional sobre la soledad y la soledad. «Lo que me encanta de cómo resuena el programa es la intención del programa», dice ella. “No se trata de viajar, pero ¿puedes ser tú mismo, solo en el mundo? a mí.»

Con los fanáticos tan ansiosos por viajar por todo el mundo nuevamente con Ross en la temporada 2, ya está considerando dónde terminará a continuación. «Cuando hicimos esta temporada, di una larga lista de todos los lugares a los que quería ir, así que todavía hay una lista completa de lugares», se burla. «Tengo una lista de sueños. Me encantaría saber de otras personas y obtener nuevas ideas. Quiero que vayas a todos los lugares, y queremos acompañarte».