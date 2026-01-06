Tracee Ellis Ross establece un acuerdo con Fox Entertainment Studios

Tracee Ellis Ross y su productora Joy Mill Entertainment han firmado un acuerdo de varios años en Estudios Fox Entertainment. La asociación implica un acuerdo de primera vista para contenido con guión y un acuerdo general para contenido sin guión producido por Joy Mill.

La lista de guiones de Joy Mill abarcará comedia, drama y animación, y también se desarrollarán formatos sin guión y de realidad. Adriana Ambriz continuará su rol como jefa de desarrollo de Joy Mill, habiendo asumido el cargo en 2020.

Ross es mejor conocida por interpretar a la Dra. Rainbow Johnson en “Black-ish”, la comedia creada por Kenya Barris que se transmitió por ABC durante ocho temporadas de 2014 a 2022. Antes de eso, dirigió la comedia de Mara Brock Akil “Girlfriends” como Joan Carol Clayton durante ocho temporadas en UPN y luego en CW. Sus otros créditos destacados incluyen la película de 2020 “The High Note”, que fue productora ejecutiva además de protagonizar, la película de 2023 “American Fiction” y el episodio de la séptima temporada de “Black Mirror”, “Common People”. En 2022, Hulu y Oprah Winfrey Network estrenaron “The Hair Tales”, una serie documental que Ross creó sobre la historia y el significado del cabello negro. También es la fundadora de la marca de cuidado del cabello Pattern Beauty.

Ross está representado por Artists First, UTA, Origin Public Relations y Hansen, Jacobson, Teller.

«Tracee es una fuerza singular, creativa, decidida y culturalmente innegable», dijo la directora de guión de Fox Entertainment Studios, Hannah Pillemer, y la directora de guión sin guión, Allison Wallach. «Sus instintos, curiosidad e impulso la convierten en una socia excepcionalmente creativa y prolífica. Estamos entusiasmados de asociarnos con Tracee y Joy Mill Entertainment para crear un trabajo que inspire, entretenga y refleje el mundo a través de su lente distintivamente auténtica».

“Unirse a la familia Fox Entertainment Studios marca un próximo capítulo emocionante para Joy Mill Entertainment”, dijo Ross. «En Joy Mill, nuestro enfoque es crear y producir historias entretenidas y culturales centradas en la identidad y la alegría, y desde nuestras primeras conversaciones con Fox, quedó claro que compartían la misma visión. Estoy emocionado de colaborar con Hannah, Allison, Fernando Szew, Tomii Crump y sus increíbles equipos a medida que continuamos expandiendo nuestra plataforma».