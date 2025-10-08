Tracee Ellis Ross encabeza la nueva colaboración de Spanx x La Ligne

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Tracee Ellis Ross está envuelta en cachemira en su última campaña de moda.

La actriz encabeza una nueva colaboración entre Spanx y la empresa de ropa de lujo La Ligne, lanzada el miércoles por la mañana. La asociación consiste en una colección cápsula de edición limitada, que incluye seis suéteres de cachemira y mezcla de lana, cada uno de los cuales equilibra las siluetas pulidas y femeninas de La Ligne con la sensibilidad del diseño contemporáneo de Spanx. La colección fue concebida para celebrar el 25 aniversario de Spanx y en conjunto con sus novedades. Línea SPANXshape Authentic 360 Corduroy.

«Para nuestro 25 aniversario, queríamos honrar a mujeres icónicas que reflejan el viaje de innovación y empoderamiento de Spanx», dijo en un comunicado Katie Weeks, vicepresidenta de marketing de marca de Spanx. «Asociarnos con La Ligne, una marca fundada por mujeres con un atractivo atemporal, fue como una evolución natural. Incorporar a Tracee a la mezcla lo hizo mágico».

Para Spanx, la colaboración llega en un momento en el que la marca está ampliando su alcance más allá de las prendas moldeadoras, posicionándose como una marca de estilo de vida completa para la próxima generación de consumidores. Para La Ligne, que se ha ganado un culto entre creativos y conocedores de la moda, incluidos fanáticos como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Katie Holmes, la asociación ofrece la oportunidad de llevar su discreta elegancia a un público más amplio.

Durante la última década, Ross se ha convertido en un elemento fijo de las campañas de moda que reflejan su enfoque divertido pero poderoso del estilo. En 2021, encabezó la campaña “Give Me the T” de Tiffany & Co. y también colaboró ​​con H&M en su iniciativa “Buy From a Black Woman”, utilizando su plataforma para defender la inclusión y apoyar a las empresarias negras. A principios de este año, Ross protagonizó junto a Yara Shahidi la campaña “Summering” de Old Navy.

Más allá de sus asociaciones de marca, se estima que Ross’s Pattern Beauty, su marca de cuidado del cabello dirigida al cabello texturizado, tiene un valor de 31 mil millones de dólares solo en Estados Unidos.

La colección La Ligne x Spanx está disponible a partir de hoy Spanx.com y LaLigneNYC.com.