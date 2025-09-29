Trabajar 5 años para que el DPR pueda obtener una pensión de por vida, este mes

Yakarta, Viva – A diferencia de los trabajadores en general, miembros de la Cámara de Representantes (RPD) Tiene un privilegio en forma de derechos de jubilación, incluso si solo sirve un período o cinco años.

Esta regla ha existido durante mucho tiempo y está garantizado por la ley, lo que hace que los representantes de las personas aún reciban una producción mensual de vida después de que se complete el tiempo de su trabajo.

Base de la pensión de la Cámara de Representantes



Ilustración de reuniones plenarias en el DPR.

Disposiciones sobre la pensión del DPR con respecto a la ley número 12 de 1980 con respecto a los derechos financieros/administrativos de los líderes y miembros de las instituciones estatales más altas/altas, así como a los antiguos líderes y miembros de la alta institución estatal. Esta regla es la base legal para la pensión para los funcionarios estatales, incluidos los miembros del DPR.

El Artículo 13 de la Ley de Estados Unidos, la cantidad de jubilación básica al mes es del 1 por ciento de la base de la jubilación por cada mes de plazo de cargo, con una provisión mínima del 6 por ciento y un máximo del 75 por ciento de la base de la jubilación. Es decir, cuanto más tiempo sea el plazo de cargo, mayores se recibieron los derechos de pensión, con el límite más alto del 75 por ciento.

El pago de la pensión se realiza en su totalidad mientras el destinatario aún esté vivo. Si la persona en cuestión muere, los derechos de pensión aún se pueden transmitir a la pareja que queda atrás, a pesar de que el número es menor.

Además, las disposiciones técnicas sobre la pensión también se confirman a través del número de carta del Ministro de Finanzas S-520/MK.02/2016 y la circular de la Secretaría del Parlamento Indonesio Número general.00/9414/DPR RI/XII/2010, que regula el monto de la jubilación del 60 por ciento del salario básico mensual.

La cantidad de jubilación de los miembros del DPR

El salario básico de los miembros del DPR en sí se determina a través de la regulación gubernamental (PP) número 75 de 2000 con respecto al salario de los líderes de las altas instituciones y miembros más altos/estatales de las altas instituciones estatales.

Basado en estas reglas, esta es una imagen de la magnitud Dinero de pensión pagado desde Apbn y sucedió en la vida:

Presidente de la Cámara de Representantes: salario básico de RP. 5,040,000 → Pensión de Rp. 3,020,000 por mes.

Vicepresidente de la Cámara de Representantes: salario básico Rp 4,620,000 → Pensión de RP 2,770,000 por mes.

Miembro de DPR sin posición: salario básico de RP 4,200,000 → Retiro de RP 2,520,000 por mes.

Además del dinero de las pensiones, los miembros del DPR también tienen derecho a recibir una asignación de vejez (ENT) de RP. 15 millones pagados una vez después de que finalice el plazo del cargo.

Los derechos de pensión están garantizados por el estado

Aunque cosechando pros y contras, los derechos de pensión del DPR todavía están protegidos por la ley. Los miembros del DPR que se detienen con respeto, o no pueden continuar con sus deberes por razones de salud física o mental, tienen derecho a recibir un número máximo de pensiones, que es el 75 por ciento de la base de la jubilación.

Esto confirma que la jubilación del DPR no es una política nueva, sino una parte del sistema de finanzas estatales que ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Todos estos costos se cobran al presupuesto estatal (APBN), así como a la jubilación para otros países de alto riesgo.

En comparación con los trabajadores en general, la jubilación del DPR se ve mucho más rentable. Un empleado o funcionario generalmente tiene que trabajar durante décadas para obtener derechos de jubilación. Mientras que los miembros del DPR solo tienen un término de cargo, tienen derecho a la pensión que entra en vigencia para la vida.

Esta condición hace que el público cuestione el juez del sistema de finanzas estatales. Además, con los muchos beneficios e instalaciones que se han recibido mientras se sirven, se considera que los derechos de pensión se suman a la larga lista de la vida especial de los representantes de las personas en comparación con las personas comunes.