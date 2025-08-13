Trabajadores portuarios de Italia Hepate Saudi Ship

Génova, vivo – Trabajador de puerto por Génova, Italiainterceptativo buque de carga Arabia SauditaBahri Yanbu, quien supuestamente transportó armas y municiones para Israel.

El barco operado por la compañía naviera saudita, Bahri, llegó de Baltimore, Estados Unidos, y está programado para cargar hardware militar hecho por el arma italiana, Leonardo, incluido el cañón Oto Melara para Abu Dhabi, así como tanques y otras armas pesadas.

La inspección de rutina reveló que el barco llevaba armas y municiones para Israel, después de que 40 trabajadores de muelle abordaron el barco.

«No estamos trabajando para la guerra», dijo José Nivoi del colectivo autónomo del trabajador portuario y el sindicato de trabajadores sindicale en la base. La cuna, Miércoles 13 de agosto de 2025. La Autoridad Portuaria prometió mantener conversaciones para formar un observatorio permanente relacionado con el comercio de armas.

El sindicato italiano advierte que manejar armas en zonas de guerra significa estar involucrado en crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza, y prometen prohibir la demolición de las armas para la zona de guerra «de cualquier manera».

Los trabajadores portuarios de Génova habían interceptado previamente la entrega de armas similares en el mismo barco en 2019.

Este rechazo se convirtió en parte del movimiento internacional que se opuso a la guerra israelí en Gaza. Anteriormente, el 4 de junio, los trabajadores portuarios en Fos-Marsella, Francia, se negaron a cargar el componente de las armas para Israel, obligaron al mismo barco de destino a abandonar el puerto sin carga.

El incidente en el puerto de Génova ocurrió en medio del plan de Israel para ocupar la ciudad de Gaza por completo, cuando el asedio que tuvo lugar había exacerbado la crisis del hambre y causó la muerte de docenas de civiles, incluidos los niños.

Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman

La refutación de Saudi Bahri

Por separado, la Compañía Nacional de Viajes de Arabia Saudita (BAHRI) negó firmemente los informes que afirmaban estar involucrados en el transporte de armas a Israel.

En una declaración oficial emitida el lunes en su sitio web, Bahri dijo: «Esta acusación es completamente incorrecta y sin fundamento».

La compañía enfatizó su pleno compromiso con la política de Arabia Saudita que se había establecido relacionada con la lucha palestina, así como con todas las leyes y regulaciones locales e internacionales que rigen el transporte marítimo.

Bahri aclaró que «nunca transportaron ningún producto o envío a Israel y nunca estuvieron involucrados en tales operaciones en ninguna capacidad». Todas las operaciones están «sujetas a una supervisión estricta y procedimientos de revisión claros para garantizar el pleno cumplimiento de las regulaciones aplicables».

La compañía también declaró que estaba listo para emprender acciones legales contra cualquier reclamo que pudiera dañar su reputación o engañar a sus políticas.

Se sabe que Arabia Saudita exige abiertamente el estado de los estados palestinos a cambio de la normalización de las relaciones oficiales con Israel, aunque existe un acuerdo secreto entre Riad y Tel Aviv.

En 2023, el ex coronel de inteligencia saudita, Rabih al-Anzi, reconoció que Arabia Saudita ayudó a armar a Israel por la guerra contra Hamas debido a la falta de municiones occidentales debido a la guerra de Ucrania.

En junio de este año, Anzi también dijo que Riad apoyó la guerra israelí contra Irán al abrir su territorio aéreo para aviones de combate israelíes y ayudar a interceptar aviones wirawak iraníes.

Otros países árabes, incluidos los EAU, las relaciones normalizadas con Israel en 2020, habían contribuido a la industria militar y económica de Israel durante la Guerra del Genocidio en Gaza.

Como parte de este esfuerzo, los bienes llegaron a los EAU en barco y fueron transportados por camiones a Arabia Saudita y Jordania antes de ser enviados a Israel a través del puente Raja Hussein.

Las relaciones de defensa de los EAU-Israel se han desarrollado rápidamente desde el acuerdo de Abraham 2020. El último acuerdo, que no se ha finalizado, involucrará al Emirati Edge Group para comprar un dron Hermes 900 de la compañía militar israelí, Elbit Systems.