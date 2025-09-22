Trabajadores extranjeros en el pánico de los Estados Unidos después de que Trump aumente la tarifa de visa a Rp1.6 mil millones

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que agregó un costo de más de US $ 100,000 (alrededor de Rp1.6 mil millones) por año para visa Empleados o visas H-1B para trabajador extranjero que deben ser pagados por empresas con sede en los Estados Unidos.

La política de costos adicional tiene como objetivo frenar lo que el Gobierno describe como un mal uso de un sistema de visas generalizado, especialmente las compañías que la usan para reemplazar a los trabajadores de tecnología estadounidenses con trabajadores extranjeros de bajo costo.

«El reemplazo de los trabajadores estadounidenses a gran escala a través del abuso de programas sistémicos ha dañado nuestra seguridad nacional y nacional», según la proclamación publicada por la Casa Blanca.

Este paso es el último esfuerzo gubernamental para endurecer el control de la inmigración y puede tener un amplio impacto en los sectores que dependen mucho del titular de la visa H-1B.

El Ministro de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que la nueva tarifa fue diseñada para evitar que las empresas dependan de trabajadores extranjeros y proporcionarían incentivos para emplear trabajadores estadounidenses.

«Deja de llevar a las personas a tomar nuestro trabajo, esa es nuestra política aquí», dijo Lutnick, de pie junto a Trump.

Leer también: 3 cifras importantes se harán cargo de Tiktok



Los trabajadores extranjeros están inquietos

Rohan Mehta, un trabajador extranjero en los Estados Unidos de la India, afirmó gastar más de $ 8,000 (equivalente a RP132 millones) para vuelos en sus esfuerzos para regresar a los Estados Unidos antes de la fecha límite que aumentará drásticamente los costos de visa para algunas personas.

Rohan Mehta trabaja en los Estados Unidos como profesional de software. Ha vivido en los Estados Unidos con su familia durante 11 años. Pero a principios de este mes se vio obligado a viajar a Nagpur India para conmemorar la muerte de su padre.

Pero el 20 de septiembre, dijo que estaba preocupado de no poder regresar a su casa si no regresaba antes de la fecha límite. Gastó más de $ 8,000 (£ 5,900) en ocho horas para volver a ordenar los vuelos de regreso a los Estados Unidos.

«Pedí una serie de opciones porque la mayoría de ellas estaban casi fuera», dijo poco después de abordar Virgin Atlantic desde Mumbai al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. «Aunque hay un pequeño retraso, extrañaré la fecha límite».

Anteriormente, la compañía y el abogado de inmigración habían sugerido a quienes tenían la visa H-1B que estaba fuera de los Estados Unidos para regresar antes de que la orden entrara en vigor el domingo.

Un día después, la Casa Blanca aclaró que el costo se cobrará una vez y no se aplicará a los titulares de visas en este momento, pero es demasiado tarde para algunas personas.

Hasta ahora, los trabajadores de la India han recibido visas con el nivel más alto de habilidades en este programa, con más del 70% de 85,000 visas emitidas cada año.

H-1B es un programa de visa de trabajo para aquellos que desean trabajar en los EE. UU. En un campo y un rol especial. Las empresas pueden patrocinar a los profesionales para llevarlos al país en la solicitud de empleo.

Según las estadísticas del gobierno, el mayor beneficiario de este programa en el año fiscal anterior es Amazon, seguido de Giant Technology, Microsoft, Meta, Apple y Google.

Otros titulares de visas que están de vacaciones en Europa están de acuerdo en que hay confusión. «No hemos visto cómo piensan las empresas y cómo se ejecutará esto.

«En cuanto a mi entendimiento, esta orden es solo para una nueva visa H-1B. Los abogados de inmigración todavía lo están considerando y nos han aconsejado que regresemos».

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt subió en X, que aclaró varios detalles, incluido que el costo no fue anual, solo una vez pagado.

Él escribió: «Aquellos que ya tengan la visa H-1B y actualmente en el extranjero no se les cobrará una tarifa de entrada de $ 100,000. Los titulares de visas H-1B pueden irse y volver a ingresar a este país al mismo costo que de costumbre».

Agregó que este nuevo costo solo se aplicaría a «nuevas visas, no una extensión, y no un titular de visa existente».

Leer también: El jefe de tecnología que alguna vez derrocó a Elon Musk se convertirá en el rey de los medios

