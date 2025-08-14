Trabajadores del salón asesinados en el bosque de teca de Ponorogo, la policía fue asesinada

PonorogoVIVA – La Policía de Ponorogo Resort (Polres), Java Oriental, aseguró que el cuerpo de una mujer encontrado en el borde del bosque de teca en Boworejo Hamlet, aldea de Sampung, distrito de Sampung, martes (2/10/2025), fue una víctima de asesinato.

La conclusión se obtuvo de los resultados de la autopsia del equipo forense del Hospital Bhayangkara en la Policía Regional de Java Oriental, que encontró heridas en la cabeza debido a un choque de objetos contundentes y el rastro de la cuerda alrededor del cuello de la víctima.

«Hay un objeto contundente en la cabeza y un rastro de la cuerda en el cuello de la víctima», dijo el cirujano forense de la Policía Regional de Java Oriental, el Dr. Tutik Purwanti, en Ponorogo, miércoles (8/13/2025).

Según el Dr. Tutik, se estimó que la muerte de la víctima ocurrió más de ocho horas antes de que los residentes encontraran su cuerpo el martes por la mañana. La víctima también experimentó sangrado en la cabeza y había mostrado signos de descomposición cuando la autopsia.



Los trabajadores del salón asesinados en el bosque de teca fueron evacuados por la estación de policía de Ponorogo

Basado en los resultados de la identificación, la víctima era conocida como Alip Rahayu Arianti (30), residente del pueblo/distrito de Bandar, Regencia Pacitan. Todos los días, trabaja como empleado de salón en el distrito de Purwantoro, Wonogiri Regency, Central Java.

La identidad de la víctima se confirmó a través del KTP encontrado en la escena y los resultados de las huellas digitales coincidentes.

La policía de Kasatreskrim Ponorogo, el Imam Mujali, dijo que su partido había examinado a cuatro testigos, incluida la familia de la víctima, para revelar a los perpetradores del asesinato.

«Todavía estamos desarrollando la identidad de los perpetradores», dijo.

Anteriormente, los residentes locales fueron agitados por el descubrimiento del cuerpo de la víctima en una condición medioadas en el borde del bosque de teca de la parcela de teca 99 rph tulung. En ese momento, un residente que buscaba alimento para animales encontró el cuerpo de la víctima e inmediatamente lo informó a los funcionarios de la aldea y a la policía. (ENTRE)