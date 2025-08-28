Trabajadores de trabajo de DPR de hoy, la policía Wanti-Wanti Live Tiktok se convierte en un nuevo modo de provocación de demostración

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya destacando la existencia de un nuevo método para invitar a las masas a participar manifestacióna saber, a través de transmisiones en vivo en las redes sociales (redes sociales) Tiktok.

Este patrón se considera potencialmente mal utilizado por las partes irresponsables. Esto fue revelado por el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Comisionada de Policía Ade Ary Syam Indradi.

«Esto tiene un nuevo método, con suerte no volverá a suceder, invitando al público a tomar medidas con vivir Tiktok. Pedimos disculpas con las redes sociales en vivo cuyos métodos, si no se equivocan, esperan que haya regalos que hay regalos, etc. «, dijo, el jueves 28 de agosto de 2025.



Número de cubos Metro Polka Poolde, encuesta de Bolse Ade Ary. Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Según Ade Ary, el patrón de invitación a través de las redes sociales en vivo que está salpicada del atractivo de los regalos o los regalos puede atraer la atención de los jóvenes. De hecho, en el caso anterior en la manifestación del 25 de agosto frente al Parlamento/ MPR indonesio que condujo al caos, la policía transportó a 196 estudiantes que se probó que participaron en la manifestación durante el horario escolar solo porque fueron provocados por invitaciones en las redes sociales.

«Entonces, por favor, las redes sociales usadas sabiamente. El incidente de ayer hubo 196 estudiantes que fueron asegurados desde el mediodía durante las horas de estudio. Con suerte, esto no vuelve a suceder», dijo.

Además, admitió que su partido había colaborado con varias partes para evitar que ocurran acciones similares. La policía pide que las personas que realmente quieran expresar sus opiniones, lo hagan de manera ordenada de acuerdo con las reglas y sean conscientes de los intrusos que deliberadamente aprovechan la situación.

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta agregó, si alguien se probó que cometió un delito penal en la manifestación de hoy, entonces serían procesados.

«Estamos monitoreando, realizando educación. El equipo también se ha comunicado, le dio al Imbawan al encontrar a alguien que dejaba las invitaciones que fueron provocadas y luego invitó a los estudiantes. Esto también se llevó a cabo en educación y si más tarde hubiera actos criminales, entonces hubo quienes fueron dañados, por supuesto, haríamos esfuerzos para hacer las leyes», dijo.

Anteriormente informó, miles de personal conjunto se desplegarán para supervisar la demostración de trabajadores frente al edificio del Parlamento Indonesio, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

El jefe de las relaciones públicas de la policía metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía, Ade Ary Syam Indradi, dijo que había un total de 4,531 personal que mantendría la manifestación para seguir siendo propicio.

«La Policía Metropolitana de Yakarta preparó hasta 4,531 personal conjunto para asegurar la manifestación del grupo laboral», dijo Ade Ary en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Miles de funcionarios consistieron en 2.174 miembros de la policía de Yakarta, 1.725 Sede de la Policía de Brimob y TNI, así como 632 personal de las filas de la estación de policía. Ade Ary también apeló al obrero Para mantener el orden en la transmisión de sus aspiraciones.