¡Trabajador obsesivo! El primer ministro japonés cosecha críticas por hacer trabajar a su personal a las 3 de la madrugada

Tokio, VIVA – Primer Ministro de Japón, Sanae Takaichi nuevamente en el foco público. Esta vez, la mujer que rechazaba firmemente la conciliación fue vista llegando a su oficina a las 03.00 horas.

Este incidente ocurrió porque Sanae Takaichi quería prepararse para su primer debate parlamentario, es decir, el comité de presupuesto parlamentario el 7 de noviembre de 2025. A pesar de que el juicio solo tuvo lugar a las 09:00 hora local.

Esto generó preocupación pública, porque esto significaba que el personal tenía que trabajar en las primeras horas de la mañana. Incluso para los estándares laborales notoriamente severos de Japón, las horas de trabajo de Takaichi pueden ser peligrosas por el exceso de trabajo. Además, Japón está preocupantemente plagado de casos de karoshi, o muerte por exceso de trabajo, y actualmente está tratando de relajar las restricciones sobre el horario laboral máximo.

El secretario general del Partido Demócrata para el Pueblo, Kazuyu Shimba, criticó las acciones de Sanae por no considerar el bienestar del personal.

«Si el primer ministro empieza a las 3 de la madrugada, el personal tiene que empezar a la 1.30 o a las 2 de la madrugada. Es físicamente imposible sobrevivir», dijo, citado por Chosun Daily.

La razón de Sanae para venir en la mañana.

Según la página de SCMP, del viernes 14 de noviembre de 2025, se sabe que la residencia de Takaichi en Tokio solo tiene una vieja máquina de fax. Esto complica entonces todos los asuntos administrativos.

Por otro lado, respecto al motivo por el cual Sanae no se había mudado a una residencia oficial más completa, Takaichi respondió que se mudaría una vez que todo estuviera más bajo control.

“En este momento, no sólo no tengo tiempo para hacer las maletas… apenas puedo dormir”.

Añadió que planea actuar lo antes posible, pero debe finalizar su agenda para la cumbre del G20 en Sudáfrica, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre.

‘Trabajar, trabajar y trabajar’

En un discurso pronunciado el 4 de octubre, después de derrotar a cuatro contendientes masculinos para liderar el PLD, Takaichi declaró que abandonaría el término equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

«Trabajaré, trabajaré y trabajaré», dijo en ese momento.

De hecho, sus comentarios fueron recibidos positivamente por las mujeres trabajadoras, según el periódico Mainichi. En una encuesta realizada cuatro días después por Women Type, un sitio de apoyo profesional, el 53 por ciento de las mujeres de entre 20 y 49 años calificaron positivamente la declaración de Takaichi.