Tpa Galuga Bogor Landslide! Operadores de Beko asesinados con basura de Gunungan

Bogor, Viva – La mala tragedia ocurrió en el sitio de eliminación final de Galuga (TPA), Bogor Regency, West Java, lunes por la mañana, 11 de agosto de 2025.

Pila basura En esa ubicación corrimiento de tierras Alrededor de las 08.00 Wib, tragó uno víctima alma. El jefe de policía de Cibungbulang, el comisionado de policía Heri Hermawan, confirmó el incidente.

«Hubo un deslizamiento de tierra en el TPA de Galuga que resultó en que una persona murió», dijo.

Heri reveló que la víctima era un operador de Beko que trabajaba en el área del vertedero cuando ocurrió el incidente. Aun así, su partido aún no ha especificado la cronología completa del desafortunado evento.

La noticia de la pila de basura deslizantes de tierra también se distribuye ampliamente en las redes sociales. Uno de ellos fue subido una cuenta de Instagram @bogor24update. En el video compartido, se vio a varias personas tratando de evacuar a las víctimas enterradas.

