Toys Toys, esta sala de exposición de autos de lujo se abre en Pik 2

Yakarta, Viva El mercado de automóviles premium en Indonesia ha seguido desarrollándose en los últimos años. El crecimiento de la clase media alta, las tendencias del vehículo como símbolo de estilo de vida y la presencia de los últimos modelos de varias marcas conocidas fomentan la demanda de vehículos de lujo.

Las grandes ciudades como Yakarta y Surabaya son los principales centros de circulación de automóviles premium, con una red de distribuidores cada vez más extendida.

Al ver esta oportunidad, Perfection Auto Gallery (PAG), un concesionario de automóviles premium que se estableció en Surabaya desde 2006, abrió oficialmente una nueva sala de exposición en el área de Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Yakarta, domingo 10 de agosto de 2025.

La apertura de esta sala de exposición se convirtió en un paso estratégico después de 17 años de construir una reputación en el mercado automotriz de clase alta en Surabaya.

A la ceremonia de inauguración asistieron la comunidad automotriz, los coleccionistas de automóviles y las figuras públicas, uno de ellos fue miembro del Parlamento indonesio Ahmad Sahroni. Su presencia se sumó a la atención en la apertura de la primera sala de exposición del Pag en el área metropolitana de Yakarta.

El propietario de Pag, Roy Adidharma, dijo que Yakarta es un mercado importante para ser administrado directamente.

«Esta sala de exposición no solo es un lugar para comprar un automóvil, sino también espacio para que los entusiastas de los automóviles se encuentren, compartan y disfruten de la atmósfera de la comunidad», dijo Roy en Yakarta.

Pag Showroom en Pik 2 muestra varias opciones autos de lujo De marcas conocidas como BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Audi. Además de las ventas de vehículos, esta instalación también proporciona servicios de detallado automático, instalación de accesorios, recubrimiento de asiento, modificación del kit de carrocería, el uso de material de carbono Kevlar, a la personalización interior de lujo.

En el caso, el político de Nasdem Ahmad Sahroni también apreciaba los conceptos presentados por Pag. También destacó la presencia de la perfección de la película de protección de pintura (PPF), un producto protector de pintura de vehículos premium que se introdujo por primera vez en el Auto Show Internacional de Indonesia (GIIAS) de Gaikindo Indonesia.

La participación de PAG en Giias 2025 es un momento para presentar la última colección al tiempo que muestra el compromiso con el mercado automotriz nacional. Con la experiencia de casi dos décadas en la industria de automóviles premium, PAG apunta a la expansión a otras grandes ciudades después de Yakarta, haciendo de las salas de exhibición de Pik 2 como el primer paso para expandir el alcance