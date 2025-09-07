Toyota Yaris usado sigue siendo el objetivo, este es el rango de precios

Yakarta, Viva – Al hablar de coche usadoUno que siempre está en una lista favorita es Toyota Yaris. Este hatchback tiene un buen diseño y una reputación que no se duda en las calles de Indonesia.

Desde que se deslizó en el mercado global a fines de la década de 1990, Yaris inmediatamente se dirigió a los estilos de vida dinámicos urbanos. No es sorprendente que este automóvil ingresó a Indonesia alrededor de 2006 e inmediatamente hizo que muchos ojos curiosos fueran fijos en el cuerpo.

Una vez en Indonesia, Yaris fue inmediatamente demandado por jóvenes a familias jóvenes. Las características se sienten prácticas, el consumo de gasolina es una billetera amigable, algo que muchas personas buscan todos los días.

La primera generación de Yaris a menudo es llamada ‘Yaris Bakpao’ por los ciudadanos. Su forma redonda hace que sea apropiado obtener el apodo, ritmo, pero también práctico para el uso diario.

Aunque el nombre es un poco ngegemesina, Yaris Bakpao tiene un motor de 1,5 litros que es receptivo y duradero. Este automóvil es un favorito porque es fácil de cuidar y es adecuado para uso a largo plazo sin complicado.

Entonces aparece «Yaris Lele»: el diseño es más delgado con los faros que se extienden como bagre. El nombramiento único se convirtió en un tema candente en el Automotive Community Group.

Muchos dicen que el diseño es controvertido, pero la atracción del bagre de Yaris sigue siendo fuerte. Las características comenzaron a sentirse completas, la cabaña también estaba más aliviada, por lo que una elección realista para aquellos que necesitaban más valor.

Como fabricante, Toyota sabe cómo mantener a Yaris fácilmente cuidado. La red de servicio es amplia, las piezas de repuesto también son fáciles de encontrar: dos puntos importantes en el mercado de automóviles usados.

Mientras que la comunidad de usuarios de Yaris es bastante activa en muchas ciudades. Prueba real de que el propietario no solo está usando un automóvil, sino que hay una sensación de unión que hace que el valor de venta estable.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveDomingo 7 de septiembre de 2025, para la primera generación Yaris (2006-2010), precio El primero ahora está alrededor de RP. 80-110 millones. Ideal para aquellos que desean tener un hatchback confiable con un presupuesto amigable.

La salida de Yaris 2011-2013 está generalmente en el rango de RP110-140 millones. El diseño comienza moderno, presenta un poco mejor, un pase para aquellos que desean algo más fresco pero aún asequible.

Si prefiere más deportivos, Yaris 2014-2017 se vende en el rango de RP150-190 millones. La curva del cuerpo es más agresiva, la exhibición es más contemporánea, lo que hace que el estilo de escalada pero aún sea un hatchback.

Yaris FacElift 2018-2020 cuesta alrededor de RP190-230 millones. El interior y la pantalla táctil comenzaron a sentirse contemporáneas, similar a tener un automóvil moderno pero con un descuento de precio.

Yaris 2021 y superior, es natural que el precio aún sea alto, alrededor de RP230-270 millones. Aunque se usa, pero el rendimiento todavía se siente como un auto nuevo, adecuado para aquellos que desean un nuevo sabor pero no muy costoso.

Los precios pueden diferir en cualquier momento entre las regiones-jakarta, por ejemplo, generalmente más altos debido a la alta demanda. Por lo tanto, el presupuesto existente puede ser un punto de referencia aproximado, pero siempre verifique las condiciones y la ubicación antes de decidir.