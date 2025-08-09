Toyota Sienta Baru y 7 países de Mainstay BYD

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen de los artículos automotrices más populares de Viva Automotive Viernes 8 de agosto de 2025, con las últimas innovaciones en el mundo automotriz, que van desde autos flexibles hasta SUV híbridos de larga distancia.

1. Toyota se siente Juno, un auto flexible que puede ser la oficina del dormitorio

Toyota Sienta Juno está presente en Japón con un interior modular que se puede convertir en un salón, mini oficina o dormitorio según sea necesario. Equipado con un motor híbrido de 1.5 litros y características de seguridad sofisticadas, este automóvil es adecuado para familias que desean alta flexibilidad. Leer más.

2. Byd Dominio de siete países en la expansión global de automóviles eléctricos

BYD registró una brillante ventas en siete mercados internacionales, incluidos Indonesia, Tailandia y Brasil, en la primera mitad de 2025. Con fábricas en Tailandia y planes de expansión en Europa, BYD apuntó al 50% de las ventas desde fuera de China para 2030. Leer más.

3. Helicóptero Shanhai L7 Plus, SUV híbrido con un rango de 1.700 km

Jetour Shanhai L7 Plus, SUV híbrido de Chery, está listo para deslizar hasta 1,700 km y un diseño futurista. Equipado con un interior inteligente con una pantalla de 15.6 pulgadas y una silla plegable eléctrica, este automóvil ofrece comodidad para viajes largos. Leer más.