Toyota Sienta Baru, podría ser una oficina para el dormitorio

Japón, Viva – Toyota en Japón introdujo una nueva variante de Sienta llamada Juno. La diferencia con Sienta ordinaria, Juno, viene con un concepto interior flexible que se puede organizar según sea necesario, quiere convertirse en un salón, mini oficina o lata de dormitorio.

Este concepto nació de una popular tendencia de caravanas en Japón. Toyota coopera con la casa de modificación oficial de Modellista para crear un sistema de muebles modulares. Por lo tanto, la parte posterior que generalmente se llena con asientos de la tercera fila se reemplaza con espacios vacíos que pueden equiparse con varios módulos.

Como se informa Viva Automotive de CarscoopsViernes 8 de julio de 2025, hay cinco módulos de muebles que se pueden comprar por separado, como escritorios de trabajo, sofás, a colchones de aire. Toyota también ofrece cuatro paquetes temáticos: enfriar para relajarse, actualizar para dormir, concentrarse en trabajar y comodidad para la máxima comodidad.

Además del interior que se puede cambiar, Juno obtiene seis luces LED en el techo, alfombras especiales, emblemas de Juno en el tronco y asientos hechos de telas anti-agua y anti-males con una opción de negro, caqui o fromage.

Sienta Juno tiene un precio a partir de ¥ 3,654,200 (alrededor de RP412 millones) para la variante 2WD, y ¥ 3,852,200 (alrededor de RP435 millones) para la variante AWD E-cuatro. Los paquetes de muebles se venden a partir de IDR 7 millones para un módulo, hasta IDR 37 millones para Comfort Package Comfort.

Técnicamente, Juno utiliza la base Z híbrida Sienta con un motor híbrido de 1.5 litros. Las características de seguridad también se completan: frenos de estacionamiento eléctrico, retención de frenos, CA automática, control de crucero adaptativo, al sistema de emergencia del conductor.

Toyota se siente Juno es adecuado para aquellos que necesitan móvil Familias prácticas, pero también quieren alta flexibilidad. Desea usarse a diario en la ciudad, trabajar en diferentes lugares o acampar los fines de semana, todo se puede hacer con un solo automóvil.