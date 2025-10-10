Toyota revela datos sorprendentes sobre el etanol

Karawang, VIVA – El gobierno se prepara para implementar una nueva política: gasolina mezclada etanol 10 por ciento (E10). Se dice que este plan es parte de los esfuerzos para reducir las importaciones de combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono.

Este paso llamó inmediatamente la atención de la industria automotriz, incluyendo toyota Fabricación de motores en Indonesia (TMMIN). Según el director adjunto de TMMIN, Bob Azam, el etanol puede en realidad abrir grandes oportunidades para Indonesia, no sólo en términos de energía, sino también de agricultura e industria.

«Otros países han llegado lejos. Tailandia ya utiliza E20, Estados Unidos incluso E85 y Brasil E100. De hecho, hace 20 años pudimos fabricar motores 100 por ciento de etanol», dijo Bob recientemente en Karawang, Java Occidental.

Admitió que el etanol tiene menos energía que la gasolina: alrededor del 30 por ciento. Pero según él, el impacto positivo es mucho mayor.

«Si se calcula, la eficiencia cae ligeramente, pero las emisiones se pueden reducir hasta en un 65 por ciento. Esto es significativo», afirmó.

Bob también destacó los posibles efectos económicos en cadena de la política E10. Si aumenta la necesidad de etanol, los agricultores de caña de azúcar, yuca o sorgo también podrían beneficiarse.

«Si el combustible proviene de productos agrícolas, los prósperos son los agricultores, no los propietarios de las minas», afirmó.

El propio gobierno tiene como objetivo realizar pruebas de gasolina E10 a partir de 2026 y su implementación a nivel nacional en 2027-2028. Actualmente, el suministro de bioetanol sólo cubre alrededor del 1 por ciento del total de gasolineras en Indonesia, lo que significa que todavía lleva tiempo ampliar la infraestructura.

Toyota, afirmó Bob, apoya plenamente esta política. Incluso los motores Toyota son actualmente compatibles hasta E20, y algunos modelos como el Innova Zenix ya pueden alojar mezclas E85.

«Así que no hay ningún problema. Nuestra tecnología está lista», subrayó.

Más aún, Bob cree que el desarrollo del bioetanol podría ser una parte importante de la gran estrategia de Toyota, la llamada vía múltiple, es decir, abrir todos los caminos hacia la energía limpia, desde los híbridos, los biocombustibles, el hidrógeno hasta los vehículos eléctricos.

«Indonesia no sólo debe ser vista como un mercado, sino también como un centro para la futura producción y desarrollo de energía», afirmó.