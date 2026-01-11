Toyota registra en secreto un nuevo coche eléctrico en Rhode Island

Jacarta – No toyota volvió a surgir en la discusión móvil electricidad en Indonesia, esta vez del segmento de camionetas. Se observó que en Indonesia se había matriculado un vehículo tipo pickup Toyota con un diseño similar al Hilux BEV, lo que generó fuertes sospechas de que este modelo global se esté preparando para el mercado regional.

Lea también: La nueva cara del Mitsubishi Triton aparece silenciosamente, este mercado lo recibe primero



Esta especulación está en línea con el anuncio oficial de Toyota Motor Corporation del 10 de noviembre de 2025. En el anuncio visto por VIVA Otomotif el domingo 11 de enero de 2026, Toyota enfatizó su compromiso con una estrategia de múltiples vías al presentar varias opciones de sistemas de propulsión, incluidos vehículos eléctricos de batería.

Toyota presentó a nivel mundial el último Hilux que incluye una variante BEV en el evento de estreno mundial en Bangkok, Tailandia. Este modelo es parte de un plan de implementación gradual en la región asiática a partir de 2026.

Lea también: La industria revela segmentos clave que pueden impulsar las ventas de automóviles



Para el mercado japonés, Toyota incluso ha programado el lanzamiento de la nueva generación Hilux a mediados de 2026, junto con la versión diésel. Este paso demuestra que la electrificación no sustituye completamente a los motores convencionales, sino que avanza en paralelo.

El Hilux BEV está equipado con una batería de iones de litio con una capacidad de 59,2 kWh que se coloca debajo del piso del vehículo. Esta ubicación maximiza la estructura del bastidor manteniendo el carácter de la camioneta como vehículo de trabajo.

Lea también: Más popular: Toyota apunta a baterías híbridas, vende automóviles por valor de 300 millones de IDR y el garaje del ex Ministro de Religión



Toyota afirma que el kilometraje del Hilux eléctrico alcanzará los 300 kilómetros o más según las pruebas NEDC. Esta eficiencia se logra mediante el uso de un eAxle de nueva generación con rendimiento mejorado.

En términos de rendimiento, el Hilux BEV utiliza un sistema de tracción en las cuatro ruedas con eAxle en la parte delantera y trasera. La potencia total del sistema alcanza los 144 kW, que está diseñado para seguir siendo apto para necesidades todoterreno.

Las dimensiones de este vehículo también siguen reflejando el ADN de la Hilux como camioneta polivalente. La longitud alcanza los 5.320 mm con una distancia entre ejes de 3.085 mm, lo que proporciona un espacio óptimo para la cabina y la caja de transporte.

Toyota enfatizó que el desarrollo del Hilux eléctrico no se limita únicamente a los BEV. También se está preparando una versión de vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) para los mercados de Europa y Oceanía a partir de 2028.

Si nos referimos a la matriculación en Indonesia, es muy probable que Toyota esté realizando las primeras gestiones administrativas. Esta pauta suele realizarse antes del lanzamiento oficial o del estudio de viabilidad de mercado.