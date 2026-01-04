Toyota prepara en secreto nueva tecnología: ¿será el híbrido como un deportivo?

Estados Unidos, VIVA – toyota sigue mostrando su seriedad en el desarrollo de la tecnología de vehículos electrificados, especialmente en el segmento híbrido que ahora es la columna vertebral de sus ventas en varios mercados globales.

Después de que casi todos los modelos de Toyota cuentan con variantes híbridas y registraron resultados positivos a lo largo de 2024, el fabricante japonés empieza ahora a centrarse en otro aspecto no menos importante: la experiencia de conducción.

Este paso se puede ver a través de la última patente registrada por Toyota en junio de 2025 y publicada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) el 1 de enero de 2026.

La patente con el título «Vehículo eléctrico híbrido» explica el concepto de reorganización de componentes híbridos destinados a aumentar la estabilidad del vehículo, la seguridad estructural y el rendimiento de aceleración, especialmente en móvil tracción trasera.

A diferencia de las innovaciones que afectan a la tecnología de motores o motores eléctricos, este concepto se centra en el posicionamiento de los componentes principales.

El motor permanece en la parte delantera del vehículo, mientras que el eje de transmisión está en el medio, conectado a un sistema de transmisión trasero que alberga el motor eléctrico, la transmisión y el diferencial. De hecho, se produjeron cambios significativos en la posición. batería y tanque de combustible.

Toyota movió el tanque de combustible más hacia el centro del vehículo, más cerca del centro de gravedad, mientras que la batería principal se colocó directamente encima de la transmisión trasera.

Con esta disposición, los cambios en el peso del vehículo cuando se reduce el combustible se producirán en un área más controlada, de modo que se mantenga la estabilidad de conducción.

Además, se considera que la posición de la batería delante del depósito de combustible proporciona una capa adicional de protección en caso de un impacto trasero. También se cree que colocar una batería que tenga un gran peso sobre el eje trasero puede aumentar la tracción y la respuesta de aceleración.

Aunque no se especifica que se utilizará en un modelo específico, este concepto se considera adecuado para los sedanes Toyota y Lexus que priorizan la comodidad, la conducción precisa y el carácter premium. Sin embargo, como ocurre con muchas otras patentes automotrices, no hay garantía de que esta tecnología vaya directamente a la línea de producción.

Sin embargo, esta idea muestra la dirección de desarrollo de Toyota, que no sólo busca la eficiencia del combustible, sino también mejorar la calidad de conducción.