Toyota lista para lanzar varios modelos GR Sport en 2026

Jacarta – Se prevé que 2026 será un período importante para toyota en ampliar la línea vehículo GR deporteuna versión más deportiva de móvil Estándares Toyota.

Toyota comenzó este paso presentando el Toyota RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid (PHEV) para mercado Estados Unidos, además de abrir oportunidades para la presencia de GR Sport en modelo otros durante todo el año.



VIVA Otomotif: Toyota RAV4 PHEV GR Sport en la exposición GJAW 2023

El RAV4 PHEV GR Sport está en el centro de atención porque es la primera variante GR en el mercado estadounidense. El vehículo está construido a partir de la base del RAV4 de sexta generación, utilizando un motor híbrido de cuatro cilindros y 2,5 litros combinado con tres motores eléctricos, que produce un total de 324 caballos de fuerza.

Esta potencia es mucho mayor que la del modelo híbrido estándar, ofreciendo un rendimiento más fuerte y con mayor capacidad de respuesta.

Además, el RAV4 PHEV GR Sport está equipado con una suspensión con ajuste especial Gazoo Racing (GR) para un manejo más estable y preciso, así como elementos de diseño deportivo, como un kit aerodinámico agresivo, insignia GR y detalles distintivos que lo diferencian de la variante regular. El lanzamiento al mercado estadounidense está previsto para la primavera de 2026.

Expansión GR Sport a otros modelos

A pesar de que el RAV4 PHEV es el primer modelo, Toyota ha señalado que más modelos obtendrán la variante GR Sport. Toyota está considerando SUV, crossovers y sedanes para presentar el carácter deportivo del GR sin reducir el confort diario.

El objetivo es mantener la exclusividad de la línea GR y al mismo tiempo brindar opciones para los consumidores que desean una sensación deportiva en su vehículo cotidiano.

Modelos GR Sport en mercados internacionales

Fuera de Estados Unidos, algunos modelos GR Sport ya están disponibles en otros mercados, por ejemplo:

– Yaris Cross GR Sport en Australia y el Reino Unido

– Corolla y Corolla Cross GR Sport

– Hilux GR Sport, una pick-up resistente y de aspecto deportivo

La existencia de estos modelos muestra la estrategia de Toyota de presentar vehículos prácticos y con un toque deportivo, al tiempo que fortalece la identidad GR en varios segmentos.

Diferencia entre el modelo GR Sport y Full GR

Es importante tener en cuenta que la versión GR Sport se diferencia de los modelos GR “completos” como el GR Corolla o el GR86, que se centran en el alto rendimiento y la capacidad en pista de carreras.