Toyota invertirá para satisfacer las necesidades de bioetanol de Indonesia

Jacarta – Viceministro de Inversiones y Downstreaming/Subjefe BKPM, Todotua Pasaribu dijo una empresa automotriz de Japón, toyotainvertirá para satisfacer las necesidades bioetanol Indonesia, junto con la mezcla obligatoria de 10 por ciento de bioetanol, también conocido como E10 que se implementará próximamente.

Dijo que actualmente la demanda interna de combustible llega a más de 40 millones kilolitros (KL) por año. Entonces, con esta obligación E10, Indonesia necesita al menos alrededor de 4 millones de KL de bioetanol en 2027.

«Para no perder impulso, los preparativos para la construcción de fábricas de apoyo deben comenzar ahora. Esta oportunidad ha sido aprovechada por Toyota, que también ha desarrollado automóviles alimentados con bioetanol en muchos países», dijo Todotua en su declaración del lunes 10 de noviembre de 2025.



Viceministro de Inversiones y Downstreaming/BKPM, Todotua Pasaribu

Para apoyar la política E10, actualmente se están estudiando planes para desarrollar instalaciones con una capacidad de producción de 60.000 kilolitros por año y un valor de inversión de 2,5 billones de IDR. «Esta inversión es el primer paso que se espera no sólo satisfaga las necesidades internas, sino también abra oportunidades de exportación a otros países», dijo.

Todotua explicó que además de mantener una reunión con el director general de Toyota Motor Corporation en la región asiática, Masahiko Maeda, el viernes de la semana pasada, también visitó las instalaciones de investigación en Fukushima pertenecientes a la Asociación de Investigación de Innovación de Biomasa para Combustibles de Automoción de Próxima Generación (RABIT).

?En esta reunión se discutieron los planes de inversión de Toyota para desarrollar el ecosistema de bioetanol en Indonesia, lo que está en línea con la Astacita del presidente Prabowo para fomentar la autosuficiencia energética, la economía verde y la transformación para aumentar el valor agregado de los recursos naturales en el país.

«Vemos un gran potencial de colaboración con Toyota para hacer de Indonesia una base de producción de bioetanol en la región», afirmó Todotua.

?En su colaboración de investigación en Japón a través de RABIT, Toyota está desarrollando bioetanol de segunda generación procedente de biomasa no alimentaria, como residuos agrícolas y plantas de sorgo. ?Esta tecnología se considera muy relevante para el abundante potencial agrícola de Indonesia y las condiciones agroclimáticas adecuadas para el cultivo sostenible.

«Ayer, durante nuestra visita, también discutimos con RABIT que esta tecnología de fábrica de bioetanol de segunda generación puede utilizar varios tipos de desechos agrícolas (materia prima múltiple), por lo que la tecnología es adecuada para Indonesia, que no solo tiene potencial para plantas de sorgo, sino que también se puede producir a partir de caña de azúcar, arroz, mandioca, palma aceitera, palma de azúcar y otros», dijo Todotua.