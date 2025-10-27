Toyota instala 2 turbos en el Land Cruiser

Tokio, VIVA – toyota revive el encanto crucero terrestre FJ60 de la década de 1980 a través del concepto Turbo Trail Cruiser que se exhibirá en el SEMA Show 2025 en Las Vegas.

Este concept combina un diseño clásico con tecnología moderna, incluido un potente motor V6 biturbo, que ofrece altas prestaciones sin perder el carácter original de este legendario SUV.

El corazón del Turbo Trail Cruiser es un motor V6 i-Force biturbo de 3,4 litros extraído de la última Toyota Tundra. Este motor produce 389 caballos de fuerza y ​​479 libras-pie de torsión, casi el doble que el motor de seis cilindros del FJ60 original, lo que proporciona mayor rendimiento, eficiencia y suavidad de marcha que lo hace sentir más moderno y potente.

Para integrar este moderno motor en la carrocería del FJ60, el equipo de Toyota Motorsports Garage diseñó una serie de componentes especiales. Los soportes del motor personalizados, un nuevo cárter de aceite, un intercambiador de calor, un mazo de cables personalizado y una placa adaptadora para conectar el motor a la transmisión manual de cinco velocidades original garantizan que el motor se asiente perfectamente sin cambiar la estructura de la carrocería.

Adaptado VIVA Automotriz de Carscoops, lunes 27 de octubre de 2025, el sistema de suspensión se actualiza con una elevación de 1,5 pulgadas y una inversión de grillete en la parte delantera para una mejor articulación. Los grandes neumáticos de 35 pulgadas sobre llantas pulidas beadlock añaden una apariencia elegante, mientras que el chasis original con estructura de escalera se ha conservado para mayor autenticidad.

El exterior del Turbo Trail Cruiser se ha mantenido deliberadamente cerca del original, con faros halógenos clásicos y una carrocería que no ha sido modificada excesivamente. Dentro de la cabina, los toques modernos sólo son visibles en el sistema de audio JBL y la pantalla táctil en el tablero retro, manteniendo la sensación nostálgica dominante.

Este concepto también cuenta con un sistema de escape especial que produce un sonido más agresivo, acorde con su carácter de alto rendimiento. El Turbo Trail Cruiser es uno de las más de dos docenas de conceptos de Toyota en el SEMA 2025, junto con modelos como el Camry GT-S y el Corolla Cross Hybrid de Nasu.

Con una combinación de tecnología moderna y estética clásica, el Turbo Trail Cruiser muestra cómo Toyota es capaz de honrar la herencia del Land Cruiser mientras supera los límites del rendimiento.