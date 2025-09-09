Toyota Innova Zenix FacElift se vende oficialmente, esta es la diferencia con la versión anterior

Yakarta, Viva – Toyota Acabo de anunciar la presencia de Kijang Innova Zenix Solo 2025 edición. Este modelo ha recibido mejoras en varios aspectos, aunque se mantiene la línea de diseño principal. Se da refrescante a la gasolina y las variantes del motor híbrido.

El automóvil familiar se lanzó por primera vez en 2022. Después de circular, Toyota agregó características para ajustar el desarrollo de las necesidades del consumidor. No solo una cuestión de comodidad, la renovación también toca el sector tecnológico.

«Como aprecio por la confianza del cliente, presentamos a los nuevos Kijang Innova Zenix con algunos toques para mejorar la calidad de la conducción», dijo el Vicepresidente Director de PT Toyota-Atra Motor (TAM), Henry Tanoto, citado Viva Automotive De la declaración oficial, martes 9 de septiembre de 2025.

En Exterior, el diseño de Innova Zenix no ha cambiado mucho. Se mantienen una gran pantalla de rejilla, luces LED y curvas de cuerpo. El estilo SUV es grueso con el uso de llantas de 18 pulgadas y una forma más firme de pilares.

La diferencia que se ve en el emblema híbrido que ahora se cambia a Hev. El cambio de este término sigue los estándares globales de los vehículos de electrificación. Aunque pequeño, este cambio fortalece la identidad de Zenix como un automóvil híbrido moderno.

En la cabaña, la revisión es más pronunciada. La unidad principal ahora es más grande, con 10 pulgadas en el tipo G y G HEV. Mientras que los tipos V, V Hev y Q Hev han adoptado una pantalla de 12.3 pulgadas completa con purificador de aire integrado.

Nuevo Toyota Kijang Innova Zenix Edition 2025

Las características de entretenimiento para los pasajeros traseros también aumentan. El entretenimiento del asiento trasero (RSE) ahora está equipado con la capacidad del punto de acceso Wi-Fi. Esto permite a los pasajeros acceder al entretenimiento en línea durante el viaje.

El aumento de la comodidad también está presente en el tipo más alto, Q HEV. Esta variante está equipada con una puerta de equipaje eléctrico con sensores de pie. Además, las cámaras de estacionamiento y los monitores de vista panorámica obtienen una resolución HD para aclararlo.

Toyota también agregó inflador de neumáticos a todo tipo. Este simple dispositivo se puede usar para llenar y verificar la presión de los neumáticos. De esa manera, el conductor puede ser más independiente para mantener el estado del neumático.

La función de conectividad InTouch es una de las focos principales. En la variante V y superior, ahora están disponibles los servicios de puntos de acceso Wi-Fi disponibles en el automóvil. Este sistema se puede operar a través de la unidad principal o la pantalla de entretenimiento detrás.

Para presentar la red, Toyota tomó Telkomsel. Touch ahora se divide en dos categorías, a saber, los servicios de conectividad fuera del automóvil a través de la aplicación MToyota y la conectividad en el automóvil a través de dispositivos en la cabina. La combinación de los dos facilita el acceso a los servicios digitales.

«Ahora, a través de la función de punto de acceso Wi-Fi en el automóvil en el servicio de conectividad T-Doch, los clientes siempre pueden estar conectados a los vehículos», dijo el director de marketing de TAM, Japón Ernando Demily.