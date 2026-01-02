Toyota Fortuner se enfrenta a terrenos extremos en Kalimantan

Samarinda, VIVA – Comunidad de usuarios de Toyota fortuna quienes son miembros del Toyota Fortuner Club de Indonesia (ID42NER) han demostrado una vez más su papel en el ecosistema automotriz nacional.

ID42NER no es solo un lugar de reunión para propietarios de SUV, sino que presenta activamente actividades que fortalecen la imagen, la función y la capacidad de navegación del Fortuner en terreno real, al tiempo que enfatiza la contribución de la comunidad al desarrollo industrial y la conciencia ambiental.

Cerrando el 2025, esta comunidad celebrará turismo evento titulado «Descubra la isla de Borneo», al que asistieron alrededor de 200 participantes y 60 unidades Fortuner de 27 filiales de toda Indonesia.

La serie de giras se llevará a cabo del 25 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026. El viaje comienza desde el puerto de Tanjung Perak, Surabaya, hasta la isla de Kalimantan, con la ruta principal desde Balikpapan, la capital del archipiélago (IKN), hasta Samarinda.

La actividad se abrió con Fun Off-Road en el área de Bangkirai Hill, Balikpapan. Un total de 60 miembros tuvieron la oportunidad de probar la dureza del Toyota Fortuner en desafiantes pistas todoterreno, incluidos los modelos New Fortuner 4×4 GR-S, VRZ, SRZ y Fortuner VNT.

La prueba continúa en el terreno todoterreno de una antigua mina de carbón en Samarinda, Kalimantan Oriental, que ofrece un terreno extremo y demuestra el rendimiento del Fortuner en condiciones difíciles.

Visita comunitaria de Fortuner

No sólo se centra en las actividades de conducción, este Tour también conlleva una misión medioambiental que ahora es cada vez más relevante en la dirección de la industria automovilística nacional.

ID42NER plantó 100 plantones de flamboyán en el área de IKN como una forma de apoyo a la preservación ambiental y en línea con los esfuerzos hacia la neutralidad de carbono impulsados ​​por diversos actores.

«A través de esta gira queremos demostrar la dureza del Toyota Fortuner en la Tierra de Borneo. Este año es especial porque celebraremos dos sesiones todoterreno como una implementación del espíritu de superar los límites para mejorar desde Toyota GAZOO Racing. Todos los participantes también se sienten seguros gracias al apoyo del servicio Auto2000 de MT Haryono Balikpapan», dijo el presidente de ID42NER, Djoko Wiyono, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del viernes 2 de enero de 2026.

Actualmente, ID42NER tiene más de 3000 miembros activos con 27 capítulos repartidos en varias regiones de Indonesia. Además de participar activamente en actividades automotrices, esta comunidad también participa constantemente en actividades sociales, educativas y de conservación ambiental.