Toyota Camry acaba de convertirse en un pilar en el mercado de los sedanes que cada vez es más pequeño

Yakarta, Viva – Mercado de automóviles sedán En Indonesia continúa reduciéndose y ahora sólo representa alrededor del 0,7 por ciento de las ventas nacionales totales de automóviles este año. Aunque pequeño, este segmento todavía cuenta con clientes leales, especialmente entre corporaciones y usuarios premium.

Lea también: Filas de coches híbridos usados ​​baratos por Rp. 100 millones, hay funciones avanzadas y ahorro de combustible.



En medio de las tendencias dominantes de SUV y MPV, Toyota todavía ve espacio para mantener la presencia de sedanes en el mercado interno. Como paso estratégico, PT Toyota-Astra Motor (TAM) presenta el Nuevo Camry 2.5 V AT con diversas actualizaciones.

El director de Marketing de TAM Japón, Ernando Demily, dijo que este refrigerio era parte del compromiso de la compañía por brindar una mejor experiencia de conducción.

Lea también: Este coche híbrido hace que los coches europeos parezcan normales



«Toyota actualiza el diseño y las características del Nuevo Camry 2.5 V AT para mejorar su imagen y prestigio», dijo, citado por VIVA Automotive en un comunicado oficial, el miércoles 8 de octubre de 2025.

En apariencia, el Nuevo Camry 2.5 V AT presenta un nuevo diseño con el concepto de diseño de cabeza de martillo. Los cambios se aprecian en los paragolpes delantero y trasero, que ahora son más asertivos y aerodinámicos. Los faros LED y las luces traseras con nuevos patrones dan la impresión de un estilo moderno al tiempo que aumentan la visibilidad.

Lea también: Coches eléctricos baratos Byd E7 a un precio de Rp. 200 millones, 520 km de distancia



La parte trasera recibe un toque adicional en forma de difusor para favorecer un flujo de aire más óptimo. La proporción de voladizos delanteros y traseros ajustados aporta equilibrio visual. En general, esta actualización hace que el Camry luzca más robusto sin perder su carácter elegante.

El interior de este coche también sufrió transformaciones. El tablero estilo guitarra eléctrica ahora está equipado con un medidor combinado TFT completo de 12,3 pulgadas y Head Up Display (HUD). Estas características ayudan al conductor a controlar la velocidad y el estado del sistema de seguridad sin necesidad de apartar la vista de la carretera.