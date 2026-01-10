Toyota apunta a baterías híbridas, vende automóviles por valor de 300 millones de IDR y el garaje del ex ministro de Religión

Jacarta – Una serie de cuestiones importantes vuelven a atraer la atención de los lectores VIVA Automotriz el viernes 9 de enero de 2026. A partir del plan toyota ampliar la producción de celdas de baterías híbridas en Indonesia, el dominio de los automóviles con un precio inferior a 300 millones de IDR en el mercado nacional, hasta la atención pública sobre las colecciones de automóviles Yaqut Cholil Qoumas después de ser nombrado sospechoso en el caso de corrupción de las cuotas del Hajj. Aquí está el resumen.

1. No solo balsas, Toyota pretende producir celdas de batería híbridas en Rhode Island



Aspecto del coche híbrido Toyota New Veloz

Según se informa, Toyota no sólo está haciendo de Indonesia una base de ensamblaje de vehículos, sino que también apunta a la producción de celdas de baterías híbridas. Este paso se considera estratégico para fortalecer el ecosistema de electrificación doméstica. ¿Qué posibilidades hay de realizar este plan y qué impacto tendrá en la industria automotriz nacional? Leer más.

2. El segmento de 300 millones de IDR e inferiores sigue dominando Venta de autos Nacional



Daihatsu Sigra 1.2R Deluxe

Los datos de ventas muestran que los coches con un precio inferior a 300 millones de IDR siguen siendo la columna vertebral del mercado automovilístico de Indonesia. Este segmento refleja el poder adquisitivo de la mayoría de los consumidores que priorizan la función y la eficiencia. ¿Qué modelos contribuyen más? ¿Persistirá esta tendencia a lo largo de 2026? Leer más.

3. Como sospechoso de corrupción de cuotas de Hajj, esta es la colección de automóviles de Yaqut Cholil Qoumas.



Ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas

El nombramiento de Yaqut Cholil Qoumas como sospechoso en el caso de corrupción de las cuotas del Hajj también ha atraído la atención pública sobre los activos que posee. La colección de coches registrada en el informe patrimonial también está en el punto de mira. ¿Qué vehículos están listados y cómo responde el público a esta información? Leer más.