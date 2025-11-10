Toyota Agya GR Sport, protagonista del Campeonato Nacional de Slalom 2025

Bandung, VIVA -Tim toyota Carreras de Gazoo Indonesia (TGRI) cerró la temporada 2025 del Campeonato Nacional de Slalom (Kejurnas) con brillantes resultados utilizando el Nuevo Cerebro GR Deporte.

En la serie final que se celebró en el Circuito Arcamanik Sport Center, Bandung, el pasado sábado, este equipo logró arrasar con seis títulos de campeonato nacional de las seis categorías en las que participó.

Los seis títulos incluyen Campeonato Nacional Grupo A, Grupo F (Modificado), Equipo A, Equipo F, Tándem y Femenino. Este logro también marca una nueva historia para TGRI, que se ha desempeñado de manera constante a lo largo de las cinco series de la temporada 2025.

El director de marketing de PT Toyota-Astra Motor, Jap Ernando Demily, expresó su agradecimiento por este logro.

«Felicitaciones al equipo TGRI que logró hacer historia al arrasar con seis títulos de campeonato nacional en el Campeonato Nacional de Slalom 2025. Gracias por el arduo trabajo de todos los corredores e ingenieros que continuaron desempeñándose consistentemente en medio de una intensa competencia», dijo en un comunicado oficial, citado por VIVA Otomotif el lunes 10 de noviembre de 2025.

En la categoría del Grupo A, Anjasara Wahyu dominó con un tiempo de 00:36.365 y aseguró la primera posición en la clasificación. Su compañero, AM Naufal Safwan, terminó en tercer lugar con un tiempo de 00:36.715. Ambos también contribuyeron a que TGRI ganara la categoría del Equipo A.

Además, Anjasara también se aseguró el título de campeón nacional en el Grupo F (Modificación). «Estoy muy feliz de poder darle dos títulos de campeonato nacional a TGRI. Este es el resultado del trabajo duro y el espíritu de equipo que constantemente mejora de una temporada a otra», dijo Anjasara.

En la categoría femenina, Alinka Hardianti mantuvo su dominio tras registrar el mejor tiempo en la serie final y asegurarse el título de Campeona del Campeonato Nacional Femenino.

Los logros de TGRI fueron complementados por la dupla Anjasara Wahyu y Adrianza Yunial quienes se consagraron campeones en el Campeonato Nacional Tándem, además de confirmar la superioridad de este equipo en diversas categorías.

Otro director de marketing de PT Toyota Astra Motor, Hiroyuki Oide, valoró este resultado como prueba de la unidad del equipo. «Una cooperación sólida y un rendimiento constante de los vehículos son las claves para ganar todos los títulos de campeonato nacional», afirmó.