Toyota 86 modificado indonesio listo para reunirse en Japón

Bandung – Industria modificación Y el mercado posventa indonesio vuelve a preparar pasos importantes para ampliar su influencia a nivel internacional. A través de la colaboración entre comunidades y el apoyo de varias partes interesadas, el trabajo modificado de los niños de la nación aparecerá una vez más en el escenario global como una representación de la creatividad, la identidad cultural y la innovación de una nueva generación.

Esta es una señal de que la modificación indonesia continúa desarrollándose, no sólo como una tendencia de estilo, sino también como parte de una industria creativa que tiene competitividad mundial.

Este esfuerzo se realiza a través de NMAA Great of Indonesia, una iniciativa iniciada por la National Modifier & Aftermarket Association (NMAA) para llevar el trabajo de modificación de Indonesia al ámbito automovilístico internacional.

Este año, esta misión continuará con la partida del equipo indonesio a Osaka Auto Messe (OAM) 2026, que tendrá lugar del 13 al 15 de febrero de 2026 en Intex Osaka, Japón.

La participación de Indonesia en esta prestigiosa exposición automotriz no solo muestra vehículos modificados, sino que también transmite una gran narrativa sobre la cultura de próxima generación. Este tema enfatiza el encuentro entre tecnología, sostenibilidad y creatividad intergeneracional que es ahora la nueva cara de la industria nacional de modificación.

Los preparativos para esta salida también recibieron la atención de varias figuras de la industria y representantes gubernamentales. En este impulso estuvieron presentes Andre Mulyadi como Director del Proyecto IMX, Sabar Norma Megawati Panjaitan del Ministerio de Economía Creativa/Agencia de Economía Creativa, Patia Junjungan Maningdo del Ministerio de Industria y Ronny Ahmad Nurudin como Jefe del Servicio de Comercio e Industria de la ciudad de Bandung.

Paciencia Norma Megawati considera la participación de Indonesia en eventos internacionales como parte de la diplomacia creativa.

«Este es un impulso para transmitir la misión de diplomacia automotriz de Indonesia, a través de la participación en Osaka Auto Messe 2026 en Japón, es extraordinario que haya llegado a Japón», dijo.

Uno de los principales aspectos destacados de la participación en esta ocasión es la asistencia Toyota 86 con un concepto modificado titulado «Armonía de Ondas», de Thio Daniel. Esta unidad fue elegida como representación visual y filosofía de las relaciones culturales entre Indonesia y Japón, dos países archipelágicos cercanos al mar.