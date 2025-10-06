Toy Story’s Levi’s Collection: Shop Pieces en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Levi’s va al infinito y más allá con su última colaboración de la cultura pop. Para marcar el 30 aniversario de «Historia de juguete«, La marca de mezclilla se ha asociado con Disney y Píxar por un cápsula de edición limitada Eso combina el patrimonio occidental con fantasía nostálgica, fusionando las raíces de vaquero de Woody con la artesanía de ropa de trabajo de Levi.

El Colección del 30 aniversario de Levi’s X Toy Story Reimagina la energía juguetona de la caja de juguetes de Andy a través de siluetas vintage y detalles inspirados en películas. Los destacados para los hombres incluyen la chaqueta occidental recortada en la mezclilla teñida de piezas, adornadas con cinco tachuelas de metal personalizadas que hacen referencia a la hebilla del cinturón de Woody, el logotipo de Space Ranger y el Pizza Planet Emblem, y la camisa de rodeo con impresión de vacas bordada con «Hey Howdy Hey». Otros aspectos destacados asienten a las aventuras en pantalla de Woody y Buzz, como el chaleco de impresión acolchado con Jessie y Woody en Bullseye y la chaqueta de camionero cosida con «tienes un amigo en mí».

Bottoms se eco de ADN fronterizo de Levi con bengalas occidentales de doble rodilla, jeans carpinteros con estampado de tumba de harina y bolsas de bolsillo impresas con la letra de Andy, huevos ocultos de Pascua para fanáticos de toda la vida. Para las mujeres, la línea canaliza la independencia de Jessie a través de piezas como la chaqueta Tipo II con bordado «Yodelayheehoo» y un jean de campanilla con estampado de vacas con bolsillos occidentales y costuras «Howdy».

Las camisetas gráficas, las sudaderas con capucha y los accesorios, desde el sombrero de logotipo de bola Pixar hasta un cinturón leñoso modelado después de la hebilla icónica del sheriff, completan la gama, junto con parches coleccionables de Buzz, Rex, Jessie y The Aliens.

La colección del 30 aniversario de la X «Toy Story» de Levi se lanzó el 2 de octubre de Worldwide en Levi.comLa aplicación de Levi, seleccione las tiendas de Levi y Disneystore.com. Compre algunas de las mejores piezas a continuación: