Toy Story y el equipo de Levi en colección para el 30 aniversario de la película

Treinta años después de que Woody y Buzz Lightyear cambiaran el paisaje de animación, Disney y Pixar «Historia de juguete«Regresa a la frontera, esta vez en denim. Para conmemorar el histórico aniversario del primer largometraje animado por computadora, Levi’s se ha asociado con Disney y Pixar para un cápsula de edición limitada Eso combina ropa de trabajo occidental con la juguetona nostalgia de Andy’s Toy Box.

El Colección del 30 aniversario de Levi’s X Toy Story, que se lanza oficialmente el 2 de octubre, canaliza a los personajes icónicos de la película en arte portátil, destacando el espíritu vaquero de Woody y el optimismo de la era espacial de Buzz a través de una mezcla de chaquetas, jeans, camisas y accesorios. Para los hombres, la pieza central es la chaqueta occidental en la mezclilla de toro recortada con tachuelas personalizadas inspiradas en motivos de películas, desde el logotipo de Boot de Woody hasta el emblema de Pizza Planet, y un parche leñoso limitado en el forro. En otro lugar, la camisa de rodeo se produce en el denim ECRU con impresión de vacas, «Hey Howdy Hey», bordados y fotos de nácar, mientras que el camionero tipo III vuelve a trabajar con la herencia de Levi con detalles de parches y reparaciones y un enorme gráfico bosqueado gráfico bosqueado emblazonado en la parte posterior.

La alineación de mujeres presenta la chaqueta tipo II en enjuague Indigo con una silueta occidental, un bordado «Yodelayhoehoo» de la cadena y un collar de contraste. Una camisa occidental con estampado de vacas y jeans de la caja torácica con bolsillos de sonrisa y bordado «Howdy» inyecta las siluetas de archivo de Levi con estilo «Toy Story». Los fondos de mezclilla llevan a través de los detalles de huevos de Pascua, con bolsas de bolsillo personalizadas con la escritura a mano de Andy y los gráficos de Saddleman que los fanáticos reconocerán al instante.

Ninguna colaboración de Disney estaría completa sin camisetas y accesorios gráficos: los aspectos más destacados incluyen camisas de lavado vintage con gráficos de bosque y buzz, una sudadera con capucha de chocolate con Pose de Saddleman de Woody, un bolso de mezclilla, una bolsa con estampado de vacas y un pañuelo de tres paquetes en colores basados ​​en personajes. Un cinturón leñoso, completo con una auténtica reproducción de hebillas en cuero y tachuelas de latón, se duplica como asentimiento de cosplay y coleccionista.

Compre la colección completa de «Toy Story» X Levi en Levi’s.com A partir del 2 de octubre.