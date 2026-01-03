‘Toxic’ de Yash presenta la primera imagen de Tara Sutaria como Rebecca

El equipo detrás yash“Toxic – A Fairytale for Grown-Ups” ha revelado el primer vistazo a Tara Sutaria como Rebecca, continuando una serie de revelaciones de personajes que han amplificado la anticipación por el estreno en cines de 2026.

Siguientes revelaciones de Kiara Advani como Nadia, Huma Qureshi como Elizabeth y Nayanthara como GangesEl cartel presenta el personaje de Sutaria como una figura que combina fragilidad con fuerza subyacente. La imagen presenta a Rebecca en un estado desenredado, sugiriendo un personaje que navega por la vulnerabilidad mientras mantiene un instinto de autoridad y supervivencia.

Sutaria hizo su debut cinematográfico con “Estudiante del año 2” en 2019, ganando el premio Zee Cine al mejor debut femenino. Su trabajo posterior incluye películas de acción “Marjaavaan”, “Heropanti 2” y “Ek Villain Returns”, junto con el thriller de supervivencia “Apurva” de 2023, que, según los críticos, le ofreció un rango dramático ampliado. “Toxic” marca su primera producción panindia.

Yash, el actor de la industria cinematográfica en idioma kannada que saltó al estrellato en toda la India con la franquicia “KGF”, se ha convertido en una de las estrellas más buscadas del cine indio. Conocido por su interpretación de Rocky Bhai en “KGF: Capítulo 1” (2018) y “KGF: Capítulo 2» (2022) La transformación de Yash en un héroe de acción más grande que la vida impulsó las películas a un éxito de taquilla sin precedentes, rompiendo las barreras del idioma. La segunda entrega de la franquicia es la quinta película india con mayor recaudación de todos los tiempos. Si bien la serie «KGF» consolidó su poder estelar, la carrera inicial de Yash en películas en idioma kannada mostró su versatilidad, con actuaciones notables en proyectos como «Mr. y la Sra. Ramachari” (2014) y “Googly” (2013).

“Toxic” está dirigida por la favorita del circuito de festivales Geetu Mohandas (“Moothon”). El ambicioso proyecto representa un momento decisivo para el cine kannada, que ha ido ganando terreno internacional tras el fenómeno «KGF». Escrita por Yash y Mohandas, “Toxic” está abriendo nuevos caminos como la primera gran película india conceptualizada. escrito y filmado simultáneamente en los idiomas kannada e inglés – con versiones dobladas previstas para hindi, telugu, tamil, malayalam y otros idiomas.

«Siempre he sentido un amor instintivo por proteger a Tara. Tal vez porque es un alma protegida o tal vez es la armadura con la que se siente cómoda. Y tal vez no sea necesario definirlo», dijo Mohandas. «Desde el principio me di cuenta de que la mejor manera de llegar a ella no era presionarla, no exigirle más, sino permitirle el espacio para simplemente ser. Esa elección dio forma a nuestra ecuación, que resultó tranquila, profundamente profesional y perfectamente alineada. Ella observó más de lo que habló. Escuchó más de lo que reveló. Y a menudo me preguntaba si debería guiarla más de cerca. Pero en su silencio, algo poderoso se estaba gestando. Cuando finalmente entró en su actuación, lo que surgió fue nada menos que impresionante, que nace de una comprensión interna que llevó consigo todo el tiempo. Ella sorprendió conmigo completamente y de la manera más hermosa, no tengo ninguna duda de que ella también sorprenderá a todos los demás”.

La producción ha reunido a un equipo técnico notable que incluye al director de fotografía Rajeev Ravi, ganador del Premio Nacional de Cine de la India, el compositor Ravi Basrur, el editor Ujwal Kulkarni y el diseñador de producción TP Abid. Las secuencias de acción han sido Coreografiado por JJ Perry de Hollywood.conocido por su trabajo en “John Wick”, junto al dúo ganador del Premio Nacional de Cine de la India, Anbariv y Kecha Khamphakdee.

Producida por Venkat K. Narayana y Yash a través de KVN Productions y Monster Mind Creations, “Toxic – A Fairytale for Grown-Ups” es Su estreno en cines está previsto para el 19 de marzo de 2026.aprovechando el fin de semana festivo extendido que abarca las celebraciones de Eid, Ugadi y Gudi Padwa.