‘Toxic’ de Yash presenta la primera imagen de Huma Qureshi como Elizabeth

Los cineastas detrás yashEl muy esperado “Toxic – A Fairytale for Grown-Ups” ha revelado el primer vistazo a Huma Qureshi como Elizabeth, revelando un personaje que combina el glamour del viejo mundo con una inquietante amenaza gótica.

La imagen recién publicada captura a Qureshi con el telón de fondo de un cementerio, su personaje colocado junto a un automóvil negro clásico. Su disfraz presenta un dramático vestido negro con hombros expuestos y un llamativo diseño en las mangas, presentando un personaje cuya apariencia refinada enmascara matices más oscuros. El lugar fúnebre y la paleta de colores tenues insinúan una figura cuya influencia se deriva de la compostura y la sofisticación más que de la agresión explícita.

Qureshi se ha ganado una reputación formidable en las plataformas cinematográficas y de streaming gracias a sus aclamadas actuaciones en el drama criminal de Anurag Kashyap «Gangs of Wasseypur», la comedia negra «Dedh Ishqiya» y el thriller de venganza «Badlapur». Su trabajo en series de streaming incluye el drama distópico de Netflix “Leila” y el thriller político de SonyLIV “Maharani”, por el que recibió un premio Filmfare OTT. Recientemente participó en la tercera temporada de la serie de Netflix “Delhi Crime” y protagonizó La película “Bayaan”, de Bikas Ranjan Mishra. que se inclinó en el Festival de Cine de Toronto.

Yash, el actor de la industria cinematográfica en idioma kannada que saltó al estrellato en toda la India con la franquicia “KGF”, se ha convertido en una de las estrellas más buscadas del cine indio. Conocido por su interpretación de Rocky Bhai en “KGF: Capítulo 1” (2018) y “KGF: Capítulo 2» (2022) La transformación de Yash en un héroe de acción más grande que la vida impulsó las películas a un éxito de taquilla sin precedentes, rompiendo las barreras del idioma. La segunda entrega de la franquicia es la quinta película india con mayor recaudación de todos los tiempos. Si bien la serie «KGF» consolidó su poder estelar, la carrera inicial de Yash en películas en idioma kannada mostró su versatilidad, con actuaciones notables en proyectos como «Mr. y la Sra. Ramachari” (2014) y “Googly” (2013).

“Toxic” está dirigida por la favorita del circuito de festivales Geetu Mohandas (“Moothon”). El ambicioso proyecto representa un momento decisivo para el cine kannada, que ha ido ganando terreno internacional tras el fenómeno «KGF». Escrita por Yash y Mohandas, “Toxic” está abriendo nuevos caminos como la primera gran película india conceptualizada. escrito y filmado simultáneamente en los idiomas kannada e inglés – con versiones dobladas previstas para hindi, telugu, tamil, malayalam y otros idiomas.

«El casting para este papel fue quizás lo más complicado», dijo el director Geetu Mohandas. «El personaje exigía una intérprete con un calibre de alto octanaje y una presencia innegable. Desde el momento en que Huma entró en mi encuadre, fui testigo de que poseía algo poco común. Llevaba una sofisticación e intensidad sin esfuerzo que inmediatamente hizo que el personaje de Elizabeth cobrara vida para mí. Huma es una actriz que cuestiona, investiga y desafía la interpretación artística de un papel y ese diálogo se convirtió en una parte esencial de nuestro viaje creativo. Siempre ha sido conocida como una fuente inagotable de talento, pero esta actuación marcará un punto de inflexión para la llegada de una nueva e innegable presencia en el celuloide”.

La primera mirada a Kiara AdvaniEl personaje de Nadia. fue presentado recientemente.

La producción ha reunido a un equipo técnico notable que incluye al director de fotografía Rajeev Ravi, ganador del Premio Nacional de Cine de la India, el compositor Ravi Basrur, el editor Ujwal Kulkarni y el diseñador de producción TP Abid. Las secuencias de acción han sido Coreografiado por JJ Perry de Hollywood.conocido por su trabajo en “John Wick”, junto al dúo ganador del Premio Nacional de Cine de la India, Anbariv y Kecha Khamphakdee.

Producida por Venkat K. Narayana y Yash a través de KVN Productions y Monster Mind Creations, “Toxic – A Fairytale for Grown-Ups” es Su estreno en cines está previsto para el 19 de marzo de 2026.aprovechando el fin de semana festivo extendido que abarca las celebraciones de Eid, Ugadi y Gudi Padwa.