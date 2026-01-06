‘Toxic’ de Yash presenta a Rukmini Vasanth como Melissa

El equipo detrás yashSe ha revelado “Toxic – Un cuento de hadas para adultos” Rukmini Vasanth como Mellisa, continuando con el lanzamiento basado en personajes que ha posicionado la producción como uno de los lanzamientos más esperados de 2026.

Siguientes revelaciones de personajes para Kiara Advani como Nadia, Huma Qureshi como Elizabeth, Nayanthara como Ganges y Tara Sutaria como RebeccaEl cartel presenta el personaje de Vasanth en un ambiente de fiesta de los años 60. La imagen captura a Mellisa moviéndose a través de un entorno festivo con determinación concentrada, presentando una figura que mantiene una gran compostura en medio del caos circundante.

Vasanth hizo su debut cinematográfico en kannada con “Birbal Trilogy” en 2019. Obtuvo el premio Filmfare Critics Award a la mejor actriz en kannada por su actuación en el drama romántico de dos partes “Sapta Saagaradaache Ello – Side A and Side B” en 2023. Su trabajo posterior incluye “Baanadariyalli”, “Bagheera” y “Bhairathi Ranagal”, junto con su debut en telugu en “Appudo Ippudo Eppudo. En 2025, ingresó al cine tamil con “Ace” y “Madharaasi” y apareció en “Kantara: A Legend – Chapter 1”, una de las películas indias más taquilleras del año. Vasanth se formó en la Real Academia de Artes Dramáticas de Londres.

Yash, el actor de la industria cinematográfica en idioma kannada que saltó al estrellato en toda la India con la franquicia “KGF”, se ha convertido en una de las estrellas más buscadas del cine indio. Conocido por su interpretación de Rocky Bhai en “KGF: Capítulo 1” (2018) y “KGF: Capítulo 2» (2022) La transformación de Yash en un héroe de acción más grande que la vida impulsó las películas a un éxito de taquilla sin precedentes, rompiendo las barreras del idioma. La segunda entrega de la franquicia es la quinta película india con mayor recaudación de todos los tiempos. Si bien la serie «KGF» consolidó su poder estelar, la carrera inicial de Yash en películas en idioma kannada mostró su versatilidad, con actuaciones notables en proyectos como «Mr. y la Sra. Ramachari” (2014) y “Googly” (2013).

“Toxic” está dirigida por la favorita del circuito de festivales Geetu Mohandas (“Moothon”). El ambicioso proyecto representa un momento decisivo para el cine kannada, que ha ido ganando terreno internacional tras el fenómeno «KGF». Escrita por Yash y Mohandas, “Toxic” está abriendo nuevos caminos como la primera gran película india conceptualizada. escrito y filmado simultáneamente en los idiomas kannada e inglés – con versiones dobladas previstas para hindi, telugu, tamil, malayalam y otros idiomas.

«Lo que más admiro de Rukmini es su inteligencia como actriz. No sólo actúa, sino que procesa. Hace preguntas, no por duda sino por curiosidad. Me empuja a pensar más profundamente y, a veces, incluso a mis propias decisiones como director», dijo el director Geetu Mohandas. «Ver su trabajo me recuerda que la inteligencia en la pantalla a menudo reside en lo que no se dice. Entre tomas, a menudo la veo escribiendo tranquilamente en su diario, capturando pensamientos y pequeñas anécdotas del set. Esos momentos dicen mucho sobre su proceso. Ella está constantemente construyendo su propio mundo interior. Encuentro su enfoque increíblemente reflexivo y, a veces, honestamente, desearía poder robar esas páginas y leerlas, solo para comprender la mente detrás de una actuación con tantas capas».

La producción ha reunido a un equipo técnico notable que incluye al director de fotografía Rajeev Ravi, ganador del Premio Nacional de Cine de la India, el compositor Ravi Basrur, el editor Ujwal Kulkarni y el diseñador de producción TP Abid. Las secuencias de acción han sido Coreografiado por JJ Perry de Hollywood.conocido por su trabajo en “John Wick”, junto al dúo ganador del Premio Nacional de Cine de la India, Anbariv y Kecha Khamphakdee.

Producida por Venkat K. Narayana y Yash a través de KVN Productions y Monster Mind Creations, “Toxic – A Fairytale for Grown-Ups” es Su estreno en cines está previsto para el 19 de marzo de 2026.aprovechando el fin de semana festivo extendido que abarca las celebraciones de Eid, Ugadi y Gudi Padwa.