Tours de tiburones de ballena de tamaño natural Kollam como parte de la conciencia de WTI Drive







Un tiburón de ballena inflable de tamaño natural hizo olas a través de las islas y puertos de Kollam en Kerala como parte de una campaña de sensibilización a gran escala dirigida por la Fauna Trust of India (WTI) en asociación con Oracle.

El evento, bajo el Proyecto de Conservación de Tiburones de Ballenas Pan-India de WTI, tenía como objetivo involucrar a las comunidades pesqueras y crear conciencia sobre la necesidad urgente de proteger las especies de peces más grandes del mundo.

Wildlife Trust of India (WTI), en colaboración con Oracle, realizó con éxito un evento de sensibilización a gran escala el 30 de septiembre en ubicaciones clave en Kollam, Kerala, como parte del Proyecto de Conservación de Tiburones de Ballenas Pan-India de WTI.

La campaña de áreas integrales abarcó la isla Munroe, la isla Chavara Thekkkumbhagom, Permon, la isla vecina, las aguas del lago Ashmudi, Aong con Neendakara y Shakthilangara Harbors.

La iniciativa fue diseñada para crear conciencia entre las comunidades pesqueras y el público en general sobre la importancia ecológica de los tiburones de ballenas y la urgente necesidad de su conservación.

Una característica clave de la campaña fue el transporte de un modelo inflable de tamaño natural de un tiburón de ballena en barco al islaslo que resultó muy efectivo para atraer la atención de las comunidades locales.

El evento vio una participación impresionante, involucrando a casi 3.330 personas. Hablando en la ocasión, Jithin José, oficial de campo, WTI, destacó la importancia de la especie: «Proteger a los tiburones ballenas es primordial. Ellos juegan un papel vital en el mantenimiento de ecosistemas marinos saludables, y su conservación es una responsabilidad compartida».

El tiburón ballena (Rhincodon Typus) es la especie de peces más grande del mundo y está clasificada como en peligro por la UICN. En India, está protegido bajo la Ley de Vida Silvestre (Protección), 1972, lo que hace que su captura accidental sea un problema crítico que requiere atención urgente.

Este evento es un componente de los esfuerzos de conservación colaborativa de WTI, que han arrojado resultados tangibles en el terreno. Hasta ahora, los pescadores en Kerala han lanzado con éxito 50 tiburones ballenas en el mar bajo esta campaña en Kerala, lo que refleja el impacto positivo de la participación de la comunidad.

WTI también ha desarrollado la aplicación ‘Meenu Watcher’ para ayudar a los pescadores a informar y liberar de forma segura accidentalmente enredadas a los tiburones ballenas. Esta herramienta fácil de usar permite a los pescadores documentar los rescates con fotos o videos, al tiempo que graban coordenadas geográficas, fecha y hora geográficas. Los datos a prueba de tamper sirven como prueba verificada de la acción de conservación, ayudando a identificar puntos críticos de rescate e informar futuros esfuerzos de política y conservación.

Estas iniciativas continúan inspirando a las comunidades pesqueras de todo el estado a participar activamente en ballena Conservación de tiburones y reconocer su papel esencial como guardianes de la biodiversidad marina.





