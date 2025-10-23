Tour de ultrasonido con botella de agua Lorde: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Hay muchos elementos de producción para LordeGira “Ultrasonido”. Hay una cinta de correr, en la que realiza “Supercut” mientras corre, una hazaña tremendamente impresionante que rápidamente se ha convertido en uno de los momentos más virales y esperados de su programa. Hay una enorme fan que agita sus característicos rizos morenos al viento durante los estribillos de “Current Affairs” y “Shapeshifter”.

Pero un objeto, una botella de agua del color de una aurora, inesperadamente ha despertado el mayor interés entre los fanáticos. La estrella del pop de 26 años se burló de “Virgin” antes de su lanzamiento cambiando crípticamente sus fotos de perfil por las botella de agua hecha de titanio de Snow Peaky ahora el recipiente reutilizable también hace acto de presencia en el escenario. Mientras canta «Solar Power», se vierte agua y canta: «Tiro mi dispositivo celular al agua / ¿Puedes localizarme? No, no puedes».

Un hilo de Reddit titulado “La botella de agua de más de 100 dólares TIENE UN PROPÓSITO” tiene más de 60 comentarios analizando el significado de la botella.

Pero para Lorde, la botella de agua no es más que un objeto bello.

«Se convirtió en una especie de talismán personal para mí», dijo Lorde. Variedad en unn entrevista esta semana. «Me encanta la idea de encontrar magia en nuestra vida cotidiana, y tengo lo que llamo «cerebro de pegatinas»: el tipo de pegatinas brillantes y relucientes que usaba cuando era niña y que todavía me activan. Entonces vi esta botella y pensé: “Mmm, fabuloso.»

Si bien muchos pueden burlarse del precio extremadamente alto de la botella, 185 dólares (“La tapa no funciona muy bien, no es perfecta y era muy cara”, dice Lorde), ella la tiene desde hace tres años.

“Creo que algunos de ustedes definitivamente compraron una nueva Copa Stanley en ese tiempo”, bromea.

