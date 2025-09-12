Tour de NTT 2025 se implementó oficialmente, la policía regional de NTT saltó a 4,309 personal para asegurarse de que el camino esté seguro

VIVA – evento carreras en bicicleta internacional Tour NTT 2025 rodó oficialmente en la ciudad de Kupang el miércoles 10 de septiembre de 2025, y durará hasta el 21 de septiembre.

Este evento presenta una competencia feroz de 16 equipos de 13 países con un total de 80 pasajeros. Tomarán 10 etapas en tres islas con una distancia de 1,541 kilómetros.

Detrás de la fiesta deportiva festiva, Polda ntt Juega un papel vital para garantizar la seguridad del camino de las carreras hacia la comodidad de los participantes.

El jefe de policía regional de NTT, el inspector general de policía, el Dr. Rudi Darmoko, enfatizó que la presencia de las autoridades era más que solo mantener la carrera.

«Tour de NTT es un impulso de colaboración, no solo la seguridad. Este evento no es solo una competencia deportiva, sino una oportunidad para que todos mostremos la mejor cara de NTT amigable, segura y llena de entusiasmo por la unión», dijo Rudi Darmoko.

«La policía está presente no solo para protegerse, sino que también se aseguran de que las personas sientan que son parte de este evento internacional. Nos aseguramos de que todo el camino, tanto en las áreas urbanas como en las áreas remotas, sea estéril y lista para ser aprobada por los participantes», dijo.

Para apoyar la carrera sin problemas, la policía regional de NTT desplegó a 4,309 personal, que consta de 684 miembros de la policía regional y 3.625 personal de 17 filas policiales. La seguridad también involucra el TNI, el gobierno local, los equipos médicos, a las ambulancias en cada punto.

El entusiasmo de la comunidad a lo largo de la pista se convirtió en una vista interesante. La policía también invitó a los residentes a dar la bienvenida a los atletas de manera ordenada y amigable. Kapolda enfatizó que la cara de la comunidad de NTT fue la primera impresión que traería a casa los participantes y los espectadores internacionales.

Además, este evento también tiene un impacto estratégico para NTT. El turismo obtiene una promoción masiva, las MIPYME se estiran, mientras que el mundo ve que NTT puede celebrar un evento internacional de manera segura.

En el futuro, se espera que Tour de NTT sea una agenda anual. Con la sinergia entre el gobierno, los funcionarios, los comités y la comunidad, se cree que este evento continúa teniendo un impacto continuo y aumentando el nombre de NTT a la arena mundial.