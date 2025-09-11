Tour angustiada de la historia ucraniana

Al principio, las guerras se miden en días. Sin embargo, a medida que los días se convierten en semanas y meses, diferentes métricas se hacen cargo: el uso del material; metros de territorio ganaron y perdieron; Subiendo un número de cautivos y víctimas. Y cuando se trata de Ucrania, el mundo del cine tiene su propia tarjeta de puntuación dolorica, la categoría cada vez más llena de «documental de la guerra de Ucrania», un canon con cáscara al que el célebre productor, Alexander Rodnyansky («Leviatán», «Loveless», «Beanpole», etc.), junto con su codirector Andriy Alferov («disidente») ahora agrega su novela. Guiado por la historia familiar de Rodnyansky, que está entrelazada con la historia del cine ucraniano, ya que Rodnyansky es un cineasta de tercera generación: «Notas de un verdadero criminal«Traza los últimos 80 años más o menos de la historia ucraniana y lo encuentra topo con guerra, desastre y atrocidad.

Este es un proyecto poderoso pero pesimista, que comienza con el título que, como el del brillante «My My Friends» de Julia Loktev, es un reconocimiento de Humor de Humor del estado de personalidad. Después de la invasión de Rusia en 2022, Rodnyansky, declaró que era un «agente extranjero», fue condenado y sentenciado en ausencia a 8 1/2 años de prisión. Sin embargo, el título también es indicativo de la calidad de la película jotada y unida, lo que permite que se extraen paralelos erráticamente iluminadores de la colisión de eventos que son diferentes en la era y la naturaleza, pero a menudo deprimentemente similares en efecto.

Un caso en cuestión: la toma de apertura es la imagen casi incomprensiblemente horrible de las enfermeras alemanas de la Segunda Guerra Mundial que clasifican por lo que nuestros cerebros solo se registran lentamente como un montón de bebés retorcidos. La conexión lógica con lo que sigue es menos explícita que la figurativa: aquí también, también toma una cierta perspectiva oblicua antes de que los horrores cíclicos de la historia reciente de Ucrania se centren. Y así, en el transcurso de las sombrías dos horas de la película, Rodnyansky narra una cronología en zigzaging. A veces, utilizando imágenes que filmó durante su carrera anterior como documentalista, y a veces encontrar reportajes de archivo para adaptarse al propósito, va y viene del conflicto actual a la desolación de Chernobyl a la masacre de Babyn Yar de 1941 en la que casi 34,000 judíos, incluidos miembros de la propia familia de Rodnyansky, fueron asesinados por los nazis por un período de dos días.

Pero la presentación es cualquier cosa menos una catalogación genérica de la atrocidad. El editor Nazim Kadri-Zadei llega a un ritmo por el cual el contexto se establece de manera eficiente, y luego las historias más pequeñas que dilucidan las ideas centrales que juegan a su propio ritmo. Se acerca a Chernobyl a través de una familia de refugiados de Tayikistán que huyó de la guerra en su tierra natal y se estableció a las afueras de la zona de cuarentena. «Es mejor morir lentamente por la radiación», razona el padre como su hijo juega cerca, «que por balas». Babyn Yar está cubierto, pero también lo es un monumento conmemorativo de 1966 en su 25 aniversario que en sí mismo se convirtió en un evento traumático cuando muchos de los que asistieron, incluido el abuelo de Rodnyansky, fueron perseguidos posteriormente por las autoridades soviéticas. Y algunos de los comentarios más evocadores sobre la guerra en curso se producen a través del lente del juicio de 2022 de un joven soldado ruso por el asesinato de un civil ucraniano.

Sin embargo, lo que da notas «notas de un verdadero criminal» son extractos frecuentes de películas dirigidas por el maestro de Rodnyansky, Felix Sobolev. Un tirano en el aula a quien Rodnyansky se identifica como un gran humanista a través de su trabajo, muchos de los documentales de Sobolev siguen descubrimientos y experimentos científicos. Estos clips le dan al DOC su dimensión más amplia de consternación: filma un cráneo neandertal excavado y observa que ciertas grietas y estrías indican que murió una muerte violenta. Más tarde, se lleva a cabo una prueba en niños sentados alrededor de una olla comunitaria de gachas que ha sido endulzada con azúcar, todo excepto la última porción que está muy salada. La mayoría de los comedores salos están de acuerdo en que su porción es dulce después de que todos sus compañeros lo dicen; El instinto de la conformidad es fuerte.

Es aleccionador considerar que algunos de los participantes, niños pequeños a principios de la década de 1970, ahora probablemente tendrán hijos propios de la edad de soldadura. Esta herencia generacional es realmente el principio de organización de la película, como lo demuestran partes con el hijo adulto de Rodnyansky Sasha. Al principio, nos enteramos de que era Sasha, que vivía en Kiev cuando cayeron las primeras bombas rusas, quien llamó a su padre para decirle que la invasión había comenzado. Ese momento, afirma Rodnyansky con un complicado arrepentimiento, para él será para siempre la línea divisoria entre «antes» y «después». Más tarde, obtenemos imágenes de Sasha visitando la tumba de su abuelo y entendemos que cada generación sucesiva de esta familia ha conocido sus propios horrores y que presumiblemente tenía un momento en que se dieron cuenta de que el ciclo no se rompería con ellos. Es una nota profunda pero desesperada para dejarnos encendidos, con cada respiro simplemente la calma antes que otra tormenta. Ucrania, debemos creer, sabrá la paz nuevamente. Pero inevitablemente, también sabrá la guerra.