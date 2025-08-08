¡Toud! El video de Acha Septriasa muestra su nueva vida después del divorcio mientras llama a su nombre

Yakarta, Viva – Después de casi 10 años de fomentar el hogar, la actriz ACHA SEPTRIASA Oficialmente separado de su esposo, Vicky Kharisma. La demanda de divorcio fue presentada por ACHA al Tribunal Religioso Central de Yakarta a fines de diciembre de 2024. El proceso legal se estaba ejecutando hasta que finalmente la decisión de divorcio fue emitida oficialmente por el panel de jueces el 19 de mayo de 2025.

La cuestión de la brecha doméstica de Acha y Vicky se destaca al público el miércoles 6 de agosto de 2025, después de que Acha dejó un comentario que implica el estado de su relación en una de las cargas de Instagram de Vicky. ¿Cómo qué? Vamos, desplácese para saber más.

En la carga, Vicky compartió varios momentos de estar junto con su única hija, Bridgia Kalina Kharisma, quien se llama familiarmente Brie. ACHA comenta sobre la carga inmediatamente llamó la atención de los internautas.

«Co-patinción en su máxima expresión. Gracias Vic», Tulis Acha Septriasa.

El comentario de repente plantea un gran signo de interrogación del ciudadano. Muchos sospechan la separación entre los dos. Poco después, el público encontró una copia del archivo de decisión de divorcio entre ACHA y Vicky a través del sitio web oficial de la Corte Suprema, que confirmó que los dos se habían separado oficialmente desde mayo de 2025.

Vivir una nueva vida como madre soltera

Tres meses después de celebrar oficialmente un estado de viuda, ACHA comenzó a compartir sus actividades como padre soltero. En algunas cargas en su cuenta personal de Instagram, Acha fue visto disfrutando del momento con su pequeña hija.

Comenzando desde la cálida conversación sobre la vida escolar de Brie, hasta la rutina de Acha recogiendo a su hijo en casa de la escuela a un retrato de su nueva vida que tocó los corazones de muchas personas.

«¡Te amo Brie!» Escribió Acha Septriasa en una de las cargas, citado el viernes 8 de agosto de 2025.

No solo eso, Acha también mostró su nuevo hogar en Australia, donde ahora se estableció con la princesa. Mostró su gratitud por ocupar una pequeña Casa Blanca que ahora es su nueva residencia con Brie.

«Home dulce hogar. Mama es realmente buena», dijo Acha en el video, riendo con voz temblorosa.

En la misma carga, Acha escribió una serie de hashtags que describen sus condiciones emocionales y su nuevo estado:

«#Newlife #newhome #newday #coparenting #mommiesduty #parentsdutyneverends»

Respuesta pública: Oración virtual y abrazo para Acha

La carga de ACHA se inundó inmediatamente con cientos de comentarios completos de los colegas públicos y famosos. Muchos fueron tocados para ver la lucha de Acha como una sola madre y rezaron para que ella permaneciera fuerte al experimentar una nueva fase de la vida.

«Enviarte tanto amor», Tulis Ersy Aurel.

«Acha soy una de las personas que está triste de escuchar las noticias sobre su hogar porque desde las citas hasta que tengas brie, soy una de las personas a las que le gusta ver a tu pequeña familia», dijo un internautas.

«Abraza mucho hermano te amo», escribió otro intervalo.