Totalmente Batalla de motores Drag Race & Drag Bike, Bobby Nasution espera construir un turismo deportivo en Sumatra del Norte

VIVA – Competencia de carreras de automóviles y motocicletas, Battle of Engine Drag Race & Drag Bike se celebra nuevamente en North Sumatra (North Sumatra). Este año, los participantes competirán por la Copa del Gobernador de Sumatra del Norte.

Leer también: Además de las tarifas de matrícula gratuitas, el programa North Sumatra PUBG está respaldado por Internet gratuito, bibliotecas y capacitación del personal docente



El año anterior, cuando él seguía siendo el alcalde de Medan Nasución de Bobby También proporciona un soporte completo para la Battle of Engine Drag Race & Drag Bike. Bobby Nasution es optimista de que muchas cosas positivas de este evento racial, especialmente Turismo deportivo.

«Este es uno de nuestros esfuerzos para construir un turismo deportivo en Sumatra del Norte, impulsar la economía de la comunidad a través de MIPYMES e introducir North Sumatra como una región automotriz nacional e internacional», dijo Bobby Nasution, después de revisar la batalla de motores Drag Race & Drag Bike en North Sumatra Sport Center, Deliserdang, sábado (9/20).

Leer también: Bobby Nasution para un nuevo avance, todos los días OPD debe dar un comunicado de prensa



Título de la foto: el gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Bobby Nasuución observó la bicicleta de arrastre y arrastre titulada «Batle of Engine Drag Race and Drag Bike», que compitió por el trofeo del gobernador de Sumatra del Norte en 2025. La bicicleta de arrastre de arrastre y la bicicleta de arrastre tuvo lugar en el estadio principal de Sumatra del Norte, 20-21 de septiembre 2025.

Leer también: El gobernador de Sumatra del Norte, Bobby, la nasución espera el apoyo de la persona de la prensa en el programa PHTC



Actividades como esta, según él, también se convierten en un foro para que los jóvenes canalicen talentos e intereses de la manera correcta. De esta manera, se cree que los jóvenes de Sumatra del Norte también se mantendrán alejados de las drogas para lograr el logro.

«Los jóvenes que quieran sobresalir en los deportes ciertamente deben ser disciplinados, trabajar duro y lejos de las drogas, actividades como esta serán su lugar para buscar logros y esperamos dar a luz a jóvenes talentos de la automoción de Sumatra del Norte», dijo Bobby Nasuidad.

Battle of Engine Drag Race & Drag Bike 2025 se llevará a cabo durante dos días, y seguido de corredores de automóviles y motocicletas de toda Indonesia. El primer día (9/20) el automóvil con la categoría de sedán y el Disel se disputará para ser el mejor, y el segundo día es el giro de la motocicleta para presumir.

Acompañante del gobernador de Sumatra del Norte, Bobby, la nasución en esta ocasión, presidente de Sumatra Koni Hatunggal Siregar y North Sumatra Automotive Figuras. También estaba presente el jefe de la oficina juvenil y deportes de Sumatra del Norte, Mahfullah Pratama Daulay, el jefe de la Oficina de Cultura, Turismo y Economía Creativa de Yuda Pratiwi Setiawan y otros OPD relacionados.