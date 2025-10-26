Totalmente absorbido, Purbaya dice que el banco Mandiri propuso una inyección de fondos adicional

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo, PT Banco Mandiri (Persero) Tbk ha absorbido completamente la inyección. dana gobierno por valor de 55 billones de IDR, que el gobierno desembolsó hace algún tiempo.

De hecho, Purbaya dijo que Bank Mandiri también había solicitado extra colocación de los fondos del Exceso del Saldo Presupuestario (SAL) a su partido.

«Parece que (el Banco) Mandiri pedirá más porque los 55 billones de rupias se han agotado», dijo Purbaya citado el domingo 26 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya dijo que su partido invertiría más fondos gubernamentales en el banco Himbara, si el impulso a la economía nacional aún no fuera óptimo.

Hasta el momento, Purbaya valora que la inyección de fondos ha tenido un impacto positivo en el movimiento económico, reflejado en el crecimiento. crédito datos bancarios y de ventas minoristas por Banco Indonesia (BI).

«La economía parece estar empezando a crecer, sí. Pero lo seguiré de nuevo. Si todavía no es suficiente, lo impulsaremos de nuevo», afirmó.

A título informativo, BI registró un crecimiento del crédito bancario en septiembre de 2025 del 7,7 por ciento, un ligero aumento en comparación con agosto de 2025, que creció un 7,56 por ciento.

El Ministro de Finanzas evaluó que el crecimiento relativamente moderado del crédito se debió principalmente a las condiciones de inestabilidad económica debido a las manifestaciones que provocaron disturbios hace algún tiempo. Según él, todavía hay tiempo en el cuarto trimestre para ver la evolución del crédito bancario a lo largo de 2025.

Mientras tanto, el gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dijo que la colocación de fondos gubernamentales en el sector bancario fomentó un aumento de la cantidad de dinero que circula en la sociedad.

El crecimiento de la base monetaria (M0) ajustado se registró en un 18,58 por ciento interanual (interanual) en septiembre de 2025, superior al crecimiento de la M0 no ajustada del 13,16 por ciento interanual.

La base monetaria ajustada es la base monetaria que ha tenido en cuenta el impacto de la reducción de la Reserva Estatutaria Mínima (GWM) de los bancos en el Banco de Indonesia debido a la provisión de políticas macroprudenciales de incentivos de liquidez (KLM).