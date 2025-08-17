Total Setya Novanto obtuvo una remisión de 28 meses 15 días antes de la libertad condicional gratis

Yakarta, Viva – Director General de Correcciones, Mashudi, dijo, ex presidente de la Cámara de Representantes, Setya Novanto Alias setnov, tengo remisión durante 28 meses y 15 días antes de que se declare la persona en cuestión gratis gratis el sábado 16 de agosto de 2025.

«Fueron 28 meses y 15 días», dijo Mashudi brevemente cuando se conoció en las correcciones de clase de Salemba, Yakarta, el domingo.

Además, explicó que Novanto también había pagado multas y dinero de reemplazo por la pérdida del estado que causó en los actos criminales de corrupción en la adquisición de tarjetas de identificación electrónica.



Ex orador del parlamento indonesio Setya Novanto (segunda izquierda) Foto : Antara/Ho-Look.

«Ha pagado a una subsidiaria, a saber que las pérdidas estatales se han pagado para que la carta de KPK nos haya enviado, estamos obligados a procesar», dijo.

Dijo que todos los prisioneros sin excepción tenían derecho a remisión o libertad condicional, siempre y cuando cumplieran con los requisitos. «Sin ningún favoritismo en ningún caso. Todos nuestros ciudadanos fomentados se entienden», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la Dirección del Sub Dirección de Cooperación Correccional, Rika Aprianti, dijo que desde el 16 de agosto de 2025, el estado de Setya Novanto cambió de prisioneros a clientes penitenciarios en Bapas Bandung.

«[Setya Novanto] Obtener orientación del supervisor de la comunidad de Bapas Bandung hasta el 1 de abril de 2029 «, dijo, quien fue confirmado en Yakarta.

Es decir, Novanto solo será puro libre en 2029.

Dijo que fue emitido el sábado 16 de agosto desde la prisión de Sukamiskin con un programa condicional, basado en el decreto del Ministro de Inmigración y Correccional el 15 de agosto de 2025 Número PAS-1423 PK.05.03 de 2025.

Además de haber pagado multas y dinero de reemplazo, también fue declarado cumplir con los requisitos administrativos y sustantivos, a saber, un buen comportamiento, realizando activamente entrenamiento, mostrando una reducción en el riesgo y habiendo sometido a 2/3 del período criminal.

Estos requisitos están regulados en el párrafo del Artículo 10 (2) y el párrafo (3) del número de ley 22/2022 sobre las correcciones.

Fue un prisionero que fue sentenciado a 15 años de prisión, una multa de RP500 millones en 3 meses de confinamiento, más la obligación de pagar un dinero de reemplazo de 7.3 millones de dólares estadounidenses porque se demostró que era corrupto en el proyecto de adquisición de KTP electrónicos en el año fiscal 2011-2013.

Con respecto al veredicto, inmediatamente declaró aceptar y no apelar. Sin embargo, a mediados de 2019, a través de su asesor legal presentó una revisión (PK) a la Corte Suprema.

El miércoles 4 de junio, la Corte Suprema otorgó la solicitud de un PK usado. El orador del DPR y cortó el veredicto preocupado a 12 años y 6 meses de prisión. La Corte Suprema también cambió el crimen de la multa de Novanto a Rp500 millones en 6 meses de prisión.

La Corte Suprema ayudó a cobrar un dinero de reemplazo de 7,300,000 dólares estadounidenses compensados por RP5,000,000,000 que habían sido depositados a los investigadores de KPK y lo depositaron para que el dinero de reemplazo restante fuera RP49,052,289,803 subsidiarios 2 años en prisión.

Además, la Corte Suprema impuso crímenes adicionales en forma de revocación de sus derechos para ocupar un cargo público durante 2 años y 6 meses, a medida que la persona en cuestión, terminó sometidas a un período penal. (Hormiga)