Total de víctimas murieron 67 personas, 104 felicitaciones

Sidoarjo, Viva – Cabeza basarnas El mariscal del TNI Mohammad Syafii declaró que la operación RAE El derrumbe del edificio del internado islámico Al Khoziny Sidoarjo (Ponpes) víctima Y se han completado los escombros de las ruinas.

Según el jefe de Basarnas, el número total de víctimas asciende a 171, de las cuales 104 personas fueron declaradas seguras, mientras que otras 67 murieron.

«El equipo de rescate combinado logró evacuar a 171 víctimas, con un superviviente de 104 personas, mientras que 67 víctimas fueron declaradas muertas y ocho de ellas eran partes incompletas del cuerpo de la víctima», dijo Marsdya Syafii en su declaración el martes 7 de octubre de 2025.



El edificio Musala en Al Khoziny Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

Con el descubrimiento de todas las víctimas en el lugar de las ruinas, Syafii enfatizó que toda la serie de misiones de búsqueda y rescate fue declarada completa.

Además, todas las muertes ahora se han presentado al equipo de identificación de desastres o Identificación de Víctimas de Desastres (DVI) de la Policía Regional de Java Oriental (Polda) para el proceso de identificación de las víctimas.

Aseguró que el proceso de identificación de las víctimas y todos los demás procesos, incluida la investigación de la causa del desastre, continuarían y no la autoridad de Basarnas.

Syafii esperaba Al Khoziny Ponpes Sidoarjo puede recuperarse inmediatamente del desastre para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda volver inmediatamente a la normalidad.

Fase de reconstrucción-rehabilitación

Con la finalización de la limpieza de escombros que coincide con el final de la operación SAR, el plan de seguimiento entra en la fase de transición hacia la recuperación de la rehabilitación y la reconstrucción.

Esta función se presentará al gobierno provincial local, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) a la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la provincia de Java Oriental, con la asistencia de BNPB. El Gobierno Provincial proporcionará una supervisión estricta en el proceso de implementación para garantizar que las actividades en el Internado Islámico se desarrollen de forma segura y evitar desastres similares.

Hasta ahora, BNPB, junto con la BPBD de la provincia de Java Oriental, la BPBD de la regencia de Sidoarjo, la Oficina de Salud y la Policía Nacional, han facilitado la residencia temporal de todas las familias de las víctimas en tiendas de campaña para refugiados en el Hospital Bhayangkara de Surabaya.

BNPB también brinda apoyo para sus necesidades básicas, como alimentación, servicios de salud, psicosociales, pealingan, masajes tradicionales y ventosas, según sea necesario.