Total de fútbol Tapi 0 dispara en el objetivo

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio no pudo aprovechar el dominio del juego al enfrentar Equipo nacional libanés En el partido de la jornada de la FIFA que se celebró en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, martes 9 de septiembre de 2025.

A pesar de aparecer con una posesión de pelota muy alta, el escuadrón de cuidado Patrick Kluivert No pudo registrar un solo disparo en el objetivo (tomas en el objetivo) durante todo el partido. El partido terminó en un sorteo sin goles.

Las estadísticas del partido registraron que Indonesia controlaba la pelota hasta el 81 por ciento. Desde un total de casi 700 operandos liberados (619 exitosos), el equipo de Garuda incluso pudo presionar con 25 toques en el cuadro de penalización del oponente. Sin embargo, el dominio no soportó dulce porque los ataques que se construyeron siempre no se resolvieron bien.

Indonesia lanzó totalmente 9 intentos de tiro, pero todos ellos se desviaron de la meta o bloqueados con éxito por la defensa libanesa. Como resultado, el objetivo del oponente sigue siendo seguro sin una sola amenaza.

Crítica de los intervalores: «Fútbol total sin disparar»

La apariencia de Indonesia provocó una fuerte reacción en las redes sociales. Muchos fanáticos cuestionaron la efectividad de la estrategia de Kluivert que se consideró demasiado centrada en la posesión de la pelota, pero variaciones mínimas de los ataques.



Capitán del Equipo Nacional Lebanés Mohamad Haidar

La cuenta TransferMarkt.co.id incluso destacó estas sorprendentes estadísticas con el titular «¿Total Football?», Que se inundó inmediatamente con los comentarios de los ciudadanos.

«Total de fútbol Total Shoot 0», escribió un usuario.

«Cálmate, esta es una táctica para que el árabe e Irak sean engañados», comentó otro en los sarcasses.

Mientras que la cuenta de Hantamfootball también aludió al rendimiento de Indonesia que despegaron muchos tiros, pero los disparos nulos en Target, calificándolo de anhelo de la efectividad del ataque.

Gran tarea

Patrick Kluivert ahora enfrenta una gran presión antes de los siguientes partidos. Aunque el equipo de Garuda se ve más tranquilo en los ataques de construcción con posesión alta de la pelota, la nitidez de las líneas del frente sigue siendo un problema importante.

Con la cuarta ronda de clasificación de la Copa Mundial de Ronde en espera del próximo mes contra Arabia Saudita e Irak, el público espera que Kluivert pronto encuentre una solución para que el dominio del juego pueda conducir a goles, no solo estadísticas.