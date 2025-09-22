«Tot Wuk Wuk» está congelado, pero los autos oficiales aún se pueden escoltar

Yakarta, Viva – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) PolriInspector General de la Policía Agus Suryonuroho, enfatizó que su partido suspendió temporalmente el uso de sirenas y luces rotador en la carretera. Sin embargo, la escolta de vehículos oficiales y ciertas partes continúan corriendo, pero sin prioridad el uso de sirenas y estribas.

Leer también: Transformación y despertar de Polantas a la edad de 70 años



«Detamos temporalmente el uso de las voces mientras se evalúa a fondo. La escolta aún puede funcionar, solo se evalúa el uso de sirenas y estribas. Si no es una prioridad, no debe sonarse», dijo Agus según lo informado por Viva Automotive, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Esta política también responde a los disturbios del público que recientemente es vocal que recientemente rechaza el uso de sirenas que se consideran excesivas. Las expresiones satiras como «Stop Tot Tot Wuk Wuk» están ocupadas en las redes sociales, lo que significa la agilidad de los residentes de escoltar autos que a menudo descomponen el tráfico sin razón aparente.

Leer también: El jefe de la policía nacional fue contundente sobre el primer paso en el equipo de reforma de la policía nacional, dijo



Según AGUS, el uso de sirenas solo debe hacerse en ciertas condiciones que realmente necesitan. «Incluso si se usa, la sirena es para cosas especiales, no al azar. Si bien esto es una apelación para que no se use si no es urgente», dijo.

La Policía Nacional, continuó, agradecía las críticas y los aportes públicos. La evaluación de esta regla se denomina paso positivo para que la función de escolta continúe, pero ya no interfiere con otros usuarios de la carretera. «Apreciamos la preocupación de la comunidad. Mantengamos conjuntamente el orden de tráfico», dijo.

Leer también: ¡Lista completa! Estos son los nombres en el Gran Escuadrón del Equipo de Reforma de la Policía Nacional.



En la actualidad, la Policía Nacional Korlantas está reorganizando las reglas para usar sirenas y rotadores refiriéndose a la ley número 22 de 2009 con respecto al tráfico y transporte por carretera (ley LLAJ). La regla regula claramente a cualquier persona que tenga derecho a usar luces de letreros y sirenas, que van desde la policía, las ambulancias, hasta ciertos vehículos de emergencia.

Con este paso, la Policía Nacional espera que la política de escolta ya no conduzca a la resistencia pública, así como al uso de sirenas y rotadores realmente regresan a su objetivo principal: los intereses de seguridad y emergencia, no solo un símbolo de privilegios en la carretera.