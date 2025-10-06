Tot Tok de gente abarrotada Wuk, Korlantas pidiendo a los ciudadanos que violen a los oponentes

Yakarta, Viva – Últimamente, los ciudadanos hacen campaña intensamente el movimiento de «Stop Tot Wuk Wuk» como una forma de protesta contra el uso de rotadores estroboscópicos, sirena y ilegales.

Muchos usuarios de la carretera se quejan de sonidos de sirena y lámparas estroboscópicas que se usan sin razón de emergencia. Esta campaña recibió atención del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional.

Director de Aplicación de la Ley Korlantas PolriGeneral de Brigadier Faizal, evaluó que el movimiento ciudadano fue positivo. Pero espera que la campaña también se amplíe al comportamiento contra el contrato actual o ilegal.

«Ayer le dije a Pak Kakor (jefe de la Policía Nacional Korlantas, Inspector General de Policía Agus Suryonugroho), con suerte, estos internautas también quieren variar el contenedor de Contraflow», dijo, citado por Viva Automotive de la Policía Nacional Korlantas, lunes 6 de octubre de 2025.

Faizal afirmado, el contraflow es mucho más peligroso que el abuso de la luz estroboscópica o la sirena. «Le pedimos a sus amigos de los internautas (visitando) una parada en contraflow. No solo se relaciona con este problema (Strobo y Sirien)», dijo.

Reveló que un promedio de 15 personas muere todos los días debido a accidentes de tráfico. Uno de los factores que causan es el comportamiento contra el flujo. «Todos los días 15 personas mueren porque una de ellas es contraflow (oponentes) «, Dijo.

Desafortunadamente, la acción contra las violaciones a menudo cosecha la resistencia del conductor. «Simplemente nos detuvimos incluso enojados», dijo.

Anteriormente se informó que la Policía Nacional Kakorlantas congeló temporalmente el uso de sirenas y estribas en la carretera. AGUS declaró que la terminación fue temporal mientras se realizó una evaluación exhaustiva. Se aseguró de que la escolta de los vehículos de los funcionarios continuara funcionando en una escala prioritaria.

Agus agregó, las reglas para usar sirenas y rotadores se reorganizarán para no ser mal utilizados. Según él, el dispositivo no debe ser utilizado descuidadamente por la fiesta no autorizada.