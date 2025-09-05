Toronto Film ‘Dry Leaf’ encuentra el hogar de América del Norte con Cinema Guild

Gremio de cine ha comprado derechos de distribución de América del Norte a «Hoja seca«El seguimiento del cineasta georgiano Alexandre Koberidze a» ¿Qué vemos cuando miramos el cielo? » que compitió en el Berleral en 2021.

«Dry Leaf», mientras tanto, tuvo su estreno mundial en el 78º Festival de Cine de Locarno en agosto, donde

Compitió por el leopardo de oro.

La película tendrá su estreno en América del Norte en el Festival Internacional de Cine de Toronto y se presentará en el Festival de Cine de Nueva York. Cinema Guild abrirá la película teatralmente en 2026,

seguido de un despliegue teatral nacional.

Con la tranquilidad de los paisajes rurales de Georgia, «hoja seca» sigue a Irakli (David Koberidze), un

Padre que busca a su hija desaparecida, Lisa, una joven fotógrafa deportiva que desapareció mientras documentaba campos de fútbol en pueblos remotos. Junto a la enigmática amiga de Lisa Levani

Otar Nijaradze), se embarca en un viaje a través del campo, encontrando extraños,

niños y fragmentos de la presencia de Lisa. Su búsqueda infructuosa se convierte gradualmente en un

Odisea meditativa hasta que un evento misterioso ofrece una pista final, atrayendo a Irakli y Levani a

lo desconocido y reavivando un leve rayo de esperanza.

“Alexandre Koberidze es un cineasta de visión rara y con una voz distinta que somos honrados

Para ayudar a traer al público ”, dijo Peter Kelly, presidente de Cinema Guild, quien negoció el acuerdo con Ioanna Stais de Heretic, que maneja las ventas internacionales en la película.

Stais dijo que el Cinema Guild es un «socio en el que confiamos profundamente para llevar la visión singular de Alexandre Koberidze al público con el cuidado y el compromiso que merece». El ejecutivo de ventas dijo que la película está «obligada a conectarse con los espectadores de una manera memorable» con su «estilo distintivo y narración profundamente humana».

«Dry Leaf» fue producida por Mariam Shatberashvili y Luise Hauschild en New Matter Films,

Junto a Koberidze cuya característica anterior «¿Qué vemos cuando miramos el cielo?» Ganó el Premio Fipresci en el Berlinale. Su debut como largometraje, «Let the Summer Never Come Again» ganó el Gran Premio en Fid Marsella.