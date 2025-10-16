Torneo de pádel rans repleto de estrellas, las entradas se agotan antes de que empiece

VIVA – rans Entretenimiento realizará un torneo cayó en NICE PIK 2, Tangerang Regency, Banten, del 17 al 18 de octubre de 2025. Este evento es el resultado de la colaboración con Bank Mandiri y forma parte de la serie Livin’ Fest 2025.

Gerente Sénior de Ventas Entretenimiento RANSRomy Wibisono, dijo que los preparativos para el evento estaban casi completos y ya entraban en la etapa final.

«Gracias a Dios, los preparativos están casi completos, recién terminando. En general, estamos listos para comenzar el evento mañana por la mañana», dijo Romy.

El torneo de pádel tendrá una duración de dos días, de 08.00 a 22.00 horas. El viernes 17 de octubre de 2025, 16 comunidades competirán en la categoría de bronce, mientras que el sábado 18 de octubre de 2025 será el turno de la categoría de plata.

«Queremos crear una atmósfera competitiva que aumente día a día. Así que si el primer día es bronce, lo pasaremos a plata el segundo día para aumentar el entusiasmo», dijo Romy.

También está previsto que ocho artistas compitan en el formato de dobles mixtos. Entre ellos se incluyen Wulan Guritno, Davina Karamoy, Refal Hady e Ikmal Tobing.

“Elegimos en función de su carácter y habilidades. deporte Esto también va en aumento en términos de popularidad. «Por ejemplo, Davina Karamoy ha estado muy entusiasmada últimamente», dijo Romy.

El entusiasmo del público también fue bastante alto. Del total de 750 entradas proporcionadas, todas se agotaron varios días antes del evento.

«Muchas personas todavía preguntan si todavía hay entradas disponibles, pero lamentablemente las hemos cerrado», dijo.

Los espectadores que no consigan entradas podrán seguir viendo el evento a través de YouTube RANS Entertainment, la plataforma Vidio y la aplicación Livin’ by Mandiri.

RANS Entertainment y Bank Mandiri prepararon un premio total de 100 millones de IDR para los ganadores de dos categorías.

«En nuestra opinión, este valor nominal es bastante grande en comparación con torneos similares que existen. Queremos que los participantes sientan que la apreciación es proporcional», dijo Romy.

Además de la competición, el evento también contará con entretenimiento musical de Angger Dimas y varias estrellas invitadas.

Romy añadió que la colaboración con Bank Mandiri se produjo gracias a la confianza en la trayectoria de RANS en eventos deportivos y de entretenimiento.

“Quizás Bank Mandiri analizó el historial de RANS en deporte lo suficientemente fuerte. «Cuando retransmitimos eventos como este, tanto en directo como después de ser VOD, los resultados de visualización siempre son buenos», afirmó.