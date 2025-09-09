Tormenta tropical Tapah Batters Southern China; 60,000 evacuados, vuelos cancelados







Las escuelas fueron cerradas, los vuelos interrumpidos y decenas de miles de personas evacuadas en sur de China Cuando la tormenta tropical Tapah tocó tierra el lunes.

El centro económico de Guangdong cerca de Hong Kong detuvo algunos servicios de trenes y ferry. Se cerraron docenas de áreas escénicas y unas 60,000 personas fueron evacuadas en toda la región.

La emisora ​​estatal CCTV dijo que el centro financiero vio alrededor de 100 Vuelos canceladosCon algunos viajeros durmiendo en las sillas mientras esperaban información de viaje en el aeropuerto.

